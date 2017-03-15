زنگ انتخابات در خراسان رضوی به صدا درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی در مراسم نواختن زنگ انتخابات که صبح امروز در یکی از مداری مشهد برگزار شد اظهارکرد: فرآیند برنامه ریزی و تشکیل ستاد انتخابات از مدت ها قبل آغاز شده اما امروز همزمان با سراسر کشور شروع رسمی این فرآیند با آغاز برنامه های اجرایی انتخابات شوراها و تشکیل هیاتهای اجرایی آن به صورت رسمی کلید خورد.

وی افزود: پیش ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا دیروز ۲۴ اسفند از طریق دفاتر پیشخوان در سطح استان آغاز شده و تا شروع ثبت نام رسمی ۳۰ اسفند ادامه دارد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: داوطلبان نامزدی نسبت به تکمیل مدارک و دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند تا در زمان ثبت نام رسمی و قطعی دچار مشکل نشوند.

حسینی همچنین مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات مبنای عمل توصیف و بیان کرد: در انتخابات گذشته مشارکت در خراسان رضوی ۶۴ درصد بود و امروز تلاش می شود جمعیت ۳۶ درصدی غایبان انتخابات هم به حضور و مشارکت در سرنوشت خود تشویق شوند.