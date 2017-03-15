مسافرگیری در خط هفت از اواخر فروردین۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، صبح امروز در حاشیه مراسم تست گرم خط هفت مترو تهران طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: مسافرگیری در خط۷ در اواخر فروردین ماه ۹۶ آغاز خواهد شد. البته این خط امروز هم می‌توانست کار مسافرگیری را آغاز کند و هیچ مشکلی در این بخش نداریم اما ما به مردم قول داده‌ایم که ایستگاه‌های مترو کمبود پله برقی نداشته باشد. در ایستگاه‌های این خط هم اکنون نیمی از پله برقی‌ها نصب شده و بقیه پله برقی‌ها نیز در حال نصب است که تا آخر فروردین به اتمام می‌رسد تا این خط به صورت کامل افتتاح شود.

وی تأکید کرد: امروز که تست یکی از مهم‌ترین خطوط تهران انجام شد برای من یک روز بسیار افتخارآمیز است چرا که خط هفت از نظر فنی، جزو پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین خطوط مترو تهران به شمار می‌رود.

قالیباف اضافه کرد: به صورت متوسط در خط هفت مترو تهران ۳۰ متر زیر زمین هستیم و این خط از زیر همه خطوط عبور می‌کند؛ این در حالی است که جنس زمین و خاک در این مسیر به نحوی بود که عبور تونل بسیار سخت است و مشاوران نیز در مطالعات اولیه، احداث تونل را سخت می‌دانستند.

شهردار تهران با اشاره به عبور خط هفت مترو تهران از قدیمی‌ترین محلات شهر و وجود تأسیسات بسیار قدیمی در طول مسیر این خط، تأکید کرد: خط هفت از منتهی الیه شرق در استادیوم تختی شروع شده و از مناطق مرکزی و محروم شهر عبور می‌کند. در ادامه به اتوبان آهنگ، میدان قیام، خیابان مولوی و اتوبان نواب می‌رسد. از اتوبان نواب نیز این خط به سمت شمال تا پل گیشا، بوستان گفت و گو، برج میلاد و میدان صنعت امتداد می‌یابد.

قالیباف طول خط هفت مترو را ۳۰ کیلومتر با ۲۲ ایستگاه عنوان کرد و گفت: خط هفت همه خطوط مترو را قطع کرده و ارتباطات ما را به صورت کامل برقرار می‌کند.

به گفته شهردار تهران بعد از افتتاح خط هفت مترو تهران، بلافاصله خط شش مترو با حدود ۳۲ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد که با خط هفت مترو نیز تقاطع خواهد داشت.

وی دربارهٔ زمان بهره‌برداری رسمی از این خط، تأکید کرد: امروز تست گرم خط ۷ مترو صورت گرفت و بر اساس وعده معاونت حمل و نقل و شرکت بهره‌برداری مترو کار مسافرگیری آن در انتهای فروردین ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد. البته این خط امروز هم می‌توانست کار مسافرگیری را آغاز کند و هیچ مشکلی در این بخش نداریم اما ما به مردم قول داده‌ایم که ایستگاه‌های مترو کمبود پله برقی نداشته باشد. در ایستگاه‌های این خط هم اکنون نیمی از پله برقی‌ها نصب شده و بقیه پله برقی‌ها نیز در حال نصب است که تا آخر فروردین به اتمام می‌رسد تا این خط به صورت کامل افتتاح شود.

قالیباف در ادامه با اشاره به سرعت کار در احداث خطوط مترو، ابراز داشت: به حدی کار با سرعت انجام می‌شود که کسی فکر نمی‌کند در حال ساخت تونل هستیم، بلکه همه فکر می‌کنند کار احداث خطوط روی زمین انجام می‌شود. در هر شهر دیگری افتتاح پنج کیلومتر خط مترو ۱۵ سال زمان می‌برد اما کسی نمی‌تواند تصور کند که ما در طول ۱۵ ماه بتوانیم ۳۰ کیلومتر خط مترو را تحویل دهیم.

شهردار تهران یادآور شد: در خط شش مترو نیز ۳۲ کیلومتر طول خط را در طول ۱۸ ماه به اتمام رساندیم که از جمله کارهای بی نظیر است. در کنار احداث خطوط عملیات احداث و تکمیل ایستگاه‌ها نیز دنبال می‌شود و هر کدام از ایستگاه‌ها با ساختمان چند ده هزار متری در اعماق زمین با تأسیسات کامل تکمیل می‌شود. از دیگر سو حفاری، لاینینگ، ریل گذاری، کارهای تکنیکی، برقی و ایمنی نیز بحث‌های جدی و اساسی دارد که کار آنها هم به صورت همزمان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در مترو کار با کیفیت، دقت و سرعت انجام می‌شود، البته در این مسیر مشکلات تأمین اعتبار وجود دارد و اداره کارگاه ۳۰ هزار نفره، به صورت شبانه‌روزی نیز کار بسیار سختی است.

قالیباف تصریح کرد: به چنین همکاران، مهندسان و کارگرانی که به صورت شبانه‌روزی این کار را انجام دادند افتخار می‌کنم چرا که آنها ثابت کردند کار نشد ندارد و پول و مشکلات فنی مانع کار نیست. اگر اراده انسان‌ها با انگیزه و ایمان ترکیب شود همه مشکلات حل و فصل می‌شود.

وی راه حل مشکل آلودگی هوا را توسعه مترو دانست و گفت: بخش سخت توسعه مترو ساخت خطوط بود که انجام شد؛ امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم واگن‌های بیشتری اضافه کنیم تا شرمنده مردم نباشیم.

شهردار تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که در انتهای سال ۹۶ تزریق واگن به خطوط مترو به جایی برسد که در سرفاصله هر ۳ – ۴ دقیقه یک قطار به ایستگاه‌ها برسد و مردم در زمان پیک سفر با مترو اذیت نشوند.