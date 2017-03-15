آرامش بهاری در ۱۰ بقعه متبرکه دامغان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن میرکو در تشریح برنامه های نوروزی اوقاف دامغان و در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه شهرستان، بیان داشت: در دامغان ۳۸بقعه و امامزاده وجود دارد که ۱۰ بقعه میزبان طرح آرامش بهاری خواهند بود.

وی افزود: مداحی، برگزاری مراسم لیله الرغائب، تلاوت قرآن کریم، نماز جماعت، وقف، بازی های کودکانه، کتاب، محصولات فرهنگی، مشاوره مذهبی و ... در زمره بخش های طرح آرامش بهاری است.

رئیس اوقاف دامغان درباره کیفیت برگزاری طرح آرامش بهاری، توضیح داد: این طرح با حضور مبلغان بومی و همچنین پنج مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم برای پاسخ به شبهات دینی مردم برگزار می شود.

میرکو با بیان اینکه نوروز ۹۶، هفتمین سال برگزاری طرح آرامش بهاری است، ابراز داشت: در سال گذشته استقبال بسیار خوبی از این طرح صورت گرفت.

وی با بیان اینکه آئین لیلةالرغایب به مناسبت اولین روز ماه رجب در آستان امام‌زادگان جعفر و محمد (ع) دامغان برگزار می شود، ابراز داشت: این مراسم با حضور مبلغان مذهبی و مداحان و با هدف ترویج فرهنگ دینی برگزار می شود.

رئیس اوقاف دامغان همچنین از برگزاری مراسم تحویل سال نو در بقاع متبرکه دامغان نیز خبر داد.