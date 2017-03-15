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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۴

معاون برنامه ریزی دادگستری گلستان خبرداد:

رسیدگی به پرونده مسافران نوروزی گلستان توسط قضات کشیک

رسیدگی به پرونده مسافران نوروزی گلستان توسط قضات کشیک

گرگان- معاون برنامه ریزی دادگستری گلستان گفت: در ایام نوروز پرونده مسافران نوروزی استان خارج از نوبت توسط قضات کشیک رسیدگی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو، اظهار کرد: قضات کشیک در دادسراها و دادگستری های سراسر استان در تعطیلات نوروز، پرونده های تشکیل شده در این ایام که احتمالا پرونده های مربوط به تصادفات است را رسیدگی می کنند.

وی افزود: در گرگان روزهای تعطیل رسمی از ۱۰ صبح تا ۱۳ و در روزهای غیر تعطیل هم از ساعت ۱۸ تا ۲۱ قضات کشیک برای رسیدگی به پرونده های احتمالی آماده اند.

اسپانلو تصریح کرد: در گنبد کاووس هم قضات کشیک در روزهای تعطیل از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر و در روزهای غیرتعطیل هم از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به پرونده ها رسیدگی می کنند.

کد مطلب 3933241

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