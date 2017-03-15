به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکاءاسدی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان کرمان با اشاره به انتخابات پیش روی اظهار کرد: اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار زیاد است چرا که مسئولیت ساخت شهرها و آبادی ها به عهده شوراهاست.

وی با تاکید بر لزوم انتخاب افراد متخصص و متعهد برای شوراهای شهر و روستا گفت: هیئت‌ های اجرایی شوراهای اسلامی شهر و روستا از امروز تا ۲۹ اسفند ماه جاری تشکیل می ‌شود.

ذکاءاسدی زمان آغاز ثبت نام از دواطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا را ۳۰ اسفند ماه جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند ثبت نام تا ششم فروردین سال آینده ادامه دارد.

به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ فروردین ماه است.

ذکاءاسدی از فضای هم دلی و وحدت وجود در استان کرمان سخن به میان آورد و افزود: تمامی امور در استان بدون کوچکترین دغدغه پیش رفته است و همواره بر حرکت در مسیر قانون تاکید شده است.

وی با اشاره به لزوم بسترسازی لازم برای حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: در انتخابات گذشته مشارکت مردم کرمان در انتخابات یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بود.