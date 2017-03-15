شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در مازندران به ۹۶ نفر رسید

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر آخرین آمار مصدومان چهارشنبه‌سوری امسال را ۹۶ مصدوم برشمرد که از این تعداد ۷۸ نفر به بیمارستان‌ها مراجعه کرده و ۱۸ نفر نیز توسط اورژانس ۱۱۵ درمان شده‌اند.

وی اظهار داشت: بیشترین آسیب به دست و چشم مصدومان وارد شد وبیشترین آمار مصدومین در شهرهای آمل، تنکابن،محمودآباد و بهشهر بودند و ازاین تعداد ،۱۴ نفر توسط اورژانس۱۱۵ در محل مداوا شدند و بقیه به بیمارستانها مراجعه کردند.

شمار مصدومین چهارشنبه سوری سال ۹۴ معادل۶۱ نفر بود که از این میزان ۴۷ نفر مرد، ۱۴ زن بودند که از مجموع مصدومین ۵۵ درصد درمان سرپایی، شش نفر بستری و سه نفر به بیمارستانها اعزام شدند و یک نفر قطع عضو شد که این آمار در مقایسه با سال ۹۳ کاهش داشته است.