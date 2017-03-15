به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سیزیف و کمدی مرگ» برگرفته از نمایشنامه «سیزیف و مرگ» اثر روبر مرل با ترجمه احمد شاملو و کارگردانی مشترک علی ضیایی و مسعود روستا از روز ششم فروردین۹۶ ساعت۱۸:۳۰ در تماشاخانه باران اجرا می شود. بازنویسی این نمایشنامه را برای اجرا، علی ضیایی انجام داده است.

محمدرضا مالکی، فرامرز قلیچ‌خانی، شیما لطیفی، محمدعلی حسینعلی‌پور و مسعود روستا در نمایش «سیزیف و کمدی مرگ» ایفای نقش می کنند. دیگر عوامل نمایش عبارتند از مسعود روستا (طراح صحنه)، لیلا پریشان (طراح گریم)، شیما لطیفی (طراح لباس)، محمدرضا غفوری (ساخت افکت و انتخاب موسیقی)، محمد شمس (طراح گرافیک)، دیهیم خان‌محمدبیگی (عکس)، ندا ایزدی (مدیر تبلیغات و روابط‌عمومی)، احمدرضا حجارزاده (مشاور امور رسانه)، گروه تئاتر ماکت (تهیه‌کننده و مجری طرح).

مدت‌زمان این نمایش ٦٠ دقیقه و بهای بلیت ۲۵ هزار تومان است که در تعطیلات نوروزی ۳۰ ‌درصد تخفیف شامل آن می‌شود.

علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند از روز ششم فروردین ساعت ۱۸:۳۰ هر روز غیر از شنبه‌ها به تماشاخانه باران در نشانی خیابان فلسطین، پایین‌تر از خیابان انقلاب، پلاک ٢٩٢، تئاتر باران مراجعه بکنند.