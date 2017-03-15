وزیر دفاع پاکستان اعزام نیرو به عربستان را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان طی اظهاراتی در مجلس سنای این کشور اعلام کرد که اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه اسلام آباد به عربستان نیرو اعزام کرده است، بی پایه و اساس است.

وی افزود: طبق قراردادی که اسلام آباد و ریاض در سال ۱۹۸۲ میلادی داشته اند، پاکستان یک هزار نیرو در عربستان سعودی دارد.

آصف همچنین گفت که ما در مسئله یمن دخالت نمی کنیم اما برای حل مسائل کشورهای اسلامی از طریق مذاکرات آماده همکاری هستیم.

لازم به ذکر است که چند روز گذشته پایگاه خبری میدل ایست آی به نقل از برخی منابع امنیتی اعلام کرد که پاکستان به مرزهای جنوبی عربستان نیرو اعزام کرده است و این نیروها برای حمایت از عربستان در مقابل حملات تلافی جویانه حوثی های یمن است.