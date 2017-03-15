سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات عملیات شب گذشته آتش نشانان، اظهارداشت: خوشبختانه امسال کم حادثه ترین شب چهارشنبه سوری آخر سال را پشت سر گذاشتیم.

وی تاکید کرد: شهروندان همکاری بسیار خوبی با آتش نشانها داشتند و خوشبختانه به پیمانی که در قالب کمپین «نه به چهارشنبه سوری» بسته بودند پایبند بودند.

ملکی با تقسیم بندی حوادث چهارشنبه سوری امسال به دو بخش قبل از چهارشنبه سوری و بعد از آن، افزود: حوادث چهارشنبه سوری به دو بخش حوادث دو تا سه ماه قبل از انجام مراسم وحوادث روز چهارشنبه آخر سال تقسیم می شود که خوشبختانه آمار حوادث قبل از چهارشنبه سوری در تهران، امسال صفر بود و این نشان از همکاری به جای شهروندان با آتش نشانان می دهد.

وی در خصوص تعداد ماموریت های آتش نشانان در شب گذشته و در سطح تهران اضافه کرد: شب گذشته درمجموع در ۱۳۳ حادثه مرتبط با چهارشنبه سوری حضور پیدا کردیم که این آمار کمترین میزان انجام عملیات در روز چهارشنبه آخر سال و در شهر تهران بوده است.