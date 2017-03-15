به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی صبح چهارشنبه در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ در جمع اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در بودجه۹۶ شاهد افزایش اعتبارات خوبی در بخش‌های مختلف هستیم.

صالحی با اشاره به افزایش ۲۵.۵ درصدی اعتبارات بخش هزینه‌ای و رتبه نخست خراسان شمالی در این زمینه، گفت: در بخش اعتبارات تملک دارایی نیز با ۱۴.۸ درصد رشد، در رتبه دوم کشور به لحاظ میزان افزایش اعتبارات قرار گرفتیم.

وی با اشاره به مجوزهایی که در بخش سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کشور به ارزش ۱۱ هزار میلیون دلار صادرشده است، عنوان کرد: سهم خراسان شمالی از این رقم سه هزار و ۳۶۷ میلیون دلار است.

وی با برشمردن طرح‌های شاخصی که در سال جاری در خراسان شمالی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید، چهار هزار و ۶۴۲ پروژه بااعتباری بالغ‌بر یک هزار و ۹۱۱.۵ میلیارد تومان افتتاح‌شده است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی اشاره‌ای نیز به خدمات طرح تحول سلامت در استان داشت و عنوان کرد: بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی بجنورد با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی در سه سال اخیر، به‌زودی آماده بهره‌برداری است که ۱۰۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

استاندار خراسان شمالی با دادن وعده ارتقاء بیمارستان ۳۲ تختخوابی به ۶۴ تختخوابی گرمه و جاجرم در سال ۹۶، تصریح کرد: مطالعات این طرح آغازشده است.

صالحی بزرگراه بجنورد- جنگل گلستان را یکی از طرح‌هایی برشمرد که با اولویت اعتبارات آن جذب‌شده و تاکنون ۵۰ کیلومتر از این محور چهاربانده شده است.

وی عنوان کرد: افتتاح طرح‌های توسعه فرودگاه بین‌المللی بجنورد که برای آن ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است، هر زمان که تکمیل صددرصدی آن به پایان رسید انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: فرودگاه بجنورد به لحاظ باند، پایانه و تجهیزات ناوبری جزو فرودگاه‌های درجه‌یک کشور است که فقط از نظر موقعیت جغرافیایی بجنورد، باید مسائل مربوط به نشست‌وبرخاست هواپیماهای پهن‌پیکر با مطالعات کارشناسی مرتفع شود.

استاندار خراسان شمالی از افتتاح استادیوم ۱۵ هزارنفری ۱۹ مهر بجنورد خبر داد و گفت: زیرساخت‌های مربوط به راه دسترسی این طرح انجام‌شده و تمام امکانات و تجهیزات آن نیز خریداری و نصب‌شده یا به‌زودی نصب خواهد شد.

صالحی با اشاره به میانگین عملکرد ۸۰ درصدی خراسان شمالی در گازرسانی به سطح شهرها و روستاها، بیان کرد: تمام شهرهای خراسان شمالی از نعمت گاز برخوردار هستند و تا پایان سال ۹۶، به تمام روستاهای استان نیز گازرسانی خواهد شد.

وی تعداد روستاهایی که در خراسان شمالی با تانکر آب‌رسانی می‌شود را ۴۸ روستا برشمرد و افزود: در سه سال اخیر آب‌رسانی به روستاها از ۷۱ درصد به ۷۶ درصد رسیده است.

وی با اشاره به وجود ۸۰ باب مدرسه خشت و گلی در خراسان شمالی، تصریح کرد: از این تعداد ۲۶ مدرسه بازسازی‌شده، ۱۲ مدرسه آماده بهره‌برداری و مابقی نیز در حال ساخت است که بر این اساس در پایان سال ۹۶ هیچ مدرسه خشت و گلی در استان وجود نخواهد داشت.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به کمک ۲۱۱ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های استان، عنوان کرد: ۱۱۲ میلیارد تومان نیز به دهیاری‌ها کمک شد که این ارقام شامل قیر رایگان و ماشین‌آلات که در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفت، نمی‌شود.

صالحی بابیان اینکه در ۵۵ درصد روستاهای خراسان شمالی طرح هادی اجرایی شده است، گفت: ۱۰۵ هزار واحد روستایی نیز بیمه‌شده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری برای ۵ هزار نفر، اشتغال جدید در خراسان شمالی ایجاد شد که این رقم در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: با توجه به اینکه رقم ورودی‌ها به بخش بیکاری نسبت به رقم اشتغال جدید و خروج از بیکاری در تعادل است، عدد مطلق بیکاری در سال جاری در خراسان شمالی تغییری نکرده است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی برای ۸۸ پروژه کلیدی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان، گفت: از این تعداد، ۴۳ پروژه در ستاد مصوب شده است.

صالحی تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام که برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی‌شده است را ۳۸ پروژه برشمرد و اظهار کرد: از این تعداد یک پروژه واگذارشده و ۲۱ پروژه نیز در حال طی کردن فرآیند واگذاری است.

وی با اشاره به رشد ۲.۲ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان شمالی، بیان کرد: این رقم در کشور ۳۹.۴ درصد و در استان ۴۲.۲ درصد برای سال ۹۵ است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی نرخ بیکاری در استان را نیز ۱۱.۲ درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در کشور ۱۲.۴ درصد است.

استاندار خراسان شمالی از کاهش ۱.۶ درصدی سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان خبر داد و عنوان کرد: در سال جاری، سهم اشتغال در بخش کشاورزی ۴۰ درصد، صنعت ۲۴ درصد و خدمات ۳۶ درصد است.

صالحی به آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در خراسان شمالی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: بر اساس این آمار، استان با ۸۶۳ هزار و ۲۰۴ نفر، ۱.۸ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

وی بابیان اینکه جمعیت خراسان شمالی نسبت به آمار سرشماری سال ۹۰، با ۰.۷ درصد کاهش مواجه شده است، اضافه کرد: استان مهاجر فرست هستیم که باید در این خصوص تلاش‌های بیشتری انجام بگیرد.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی با داشتن سهم ۱.۱ درصدی از مهاجرت، نسبت به سال ۹۰ در جایگاه بهتری قرارگرفته است که با معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان به کشور، می‌توان این شاخص را کاهش داد.

استاندار خراسان شمالی میانگین سنی جمعیت کشور را ۳۰ سال عنوان کرد و افزود: خراسان شمالی در سرشماری سال ۹۵، میانگین سنی ۲۸ سال را دارا است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی اشاره‌ای نیز به سفر اخیر مسئولان عالی این استان به اروپا داشت و به بیان اقدامات انجام‌شده و دستاوردهای این سفر پرداخت.

صالحی نشست با اعضای شورای شهر فرانکفورت، حضور در پارلمان ایالت هسن آلمان، نشست با مدیران شورای اقتصاد همکار با ۱۲۵۰ شرکت، بازدید از کارخانه‌های محصولات فولادی، تولیدکننده لامپ‌های کم‌مصرف هوشمند، نیروگاه بادی و کارخانه بازیافت زباله در شهر پاریس را ازجمله برنامه‌هایی برشمرد که در سفر ۱۱ روزه مسئولان استانی گنجانده‌شده بود.

وی عنوان کرد: اروپا آماده سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی است که این سفرها مقدمات حضور برای سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به انتصابات اخیر و تغییراتی که در سطح فرمانداری‌های خراسان شمالی انجام‌گرفته است، اظهار کرد: هدف این تغییرات انتخاباتی نیست، چراکه تمام این تغییرات باهدف جوان‌گرایی، تخصص گرایی، استفاده از تجربیات و یا نارضایتی درون شهرستانی انجام‌گرفته است.

استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه اگر هدف انتصابات اخیر، انتخاباتی بود باید از مدت‌ها قبل این تغییرات صورت می‌گرفت، بنابراین با توجه به نزدیک بودن انتخابات، نمی‌توان این تعبیر را از انتصاب‌های فرمانداران برداشت کرد.

صالحی همچنین از احتمال جابجایی فرماندار شیروان خبر داد و گفت: برای این پست گزینه‌هایی مدنظر داریم که شهردار شیروان یکی از این گزینه‌ها است.