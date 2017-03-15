استقرار ۵۵۳ ایستگاه نوروزی پلیس در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا درتشریح اقدامات پلیس پایتخت در آستانه نوروز ۹۶ گفت: پلیس پایتخت، برای پوشش انتظامی هر چه بهتر تهران در نوروز و طول تعطیلات اقدامات خود را در دو حوزه راهنمایی و رانندگی و انتظامی برنامه ریزی کرده است.

وی در تشریح فعالیت‌های نوروزی پلیس در آستانه سال جدید با بیان اینکه از اوایل اسفندماه سال تا ۱۵ فروردین سال آینده، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای پوشش انتظامی و ترافیکی در نظر گرفته شده است، گفت: همان‌طور که می دانیم از آغازین روزهای اسفندماه با خرید مردم سطح معابر شلوغ می شود و این مساله به حضور بیش از پیش ماموران پلیس در معابر نیازمند است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: امسال برنامه ریزی لازم برای استقرار ایستگاههای نوروزی در تمامی محلات شهر تهران انجام شده و در نظر داریم تعدا ۵۵۳ ایستگاه پلیس را از روز۲۸ اسفند در محله های شهر تهران فعال کنیم تا ضریب امنیت در محلات ارتقاءیابد و شهروندان با آرامش و خیال آسوده به مسافرت بروندکه در این راستا پلیس به صورت آماده باش صد درصد است.

رئیس پلیس پایتخت، در ادامه به پوشش ترافیکی مسیرهای منتهی به مبادی خروجی شهر تهران و خصوصا کنترل ترافیکی مسیر بهشت زهرا(س) در پنج شنبه و جمعه آخر سال اشاره کرد و اظهار داشت: در این دو روز عوامل پلیس راهور پایتخت به صورت ویژه در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا (س) مستقر هستند و به انتظام بخشی و ارائه خدمات ترافیکی به زائرین اهل قبور کمک می کنند. همچنین برای هموار ساختن و تسهیل خروج شهروندان تهرانی از پایتخت برای مسافرت های نوروزی تمهیدات ویژه ای از سوی پلیس راهور برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اینکه در ایام تعطیلات نوروز معابر شهری خلوت‌تر از روزهای دیگر خواهد بود تصمیم گرفتیم تا برای مدیریت سرعت و جلوگیری از تخلفات حادثه ساز در بزرگراهها تیم های کنترل سرعت بصورت شبانه روزی و با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف دستی و تیم های نامحسوس بزرگراهها بر تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت نظارت می شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه ممنوعیت اسباب‌کشی در ایام عید مثل سال‌های گذشته به قوت خود باقی است، گفت: افراد برای اسباب کشی در محدوده زمانی اول فروردین تا پایان روز چهاردهم، باید از کلانتری محل مجوز لازم را بگیرند.

وی گفت: با توجه به افزایش مسافرت های شهروندان و خالی ماندن منازل در ایام عید نوروز، فرصت مناسبی برای سارقان منزل ایجاد می شود که در این راستا شهروندان باید با رعایت نکات ایمنی، از این مساله پیشگیری کنند.

رئیس پلیس تهران با اعلام اینکه شهروندان هنگام خروج از منزل حتما، باید به یکی از همسایگان معتمد و یا اقوام درجه یک خود عدم حضور خود را در منزل اطلاع دهند، گفت: استفاده از تجهیزات و قفل های ایمنی، صورت برداری از لوازم منزل و رعایت مسایل ایمنی دیگر می تواند از سرقت منازل پیشگیری کند.

سردار ساجدی نیا در پایان یادآور شد: همچون همیشه پلیس در محلات حضور فعال خواهد داشت تا در راستای ارتقاء ضریب امنیت شهروندان درمحلات وضعیت بهتری نسبت به سال های گذشته شاهد باشیم.