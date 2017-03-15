به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله یوسفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی بابیان اینکه عملیات توزیع میوه شب عید توسط ۴۷ عامل انجام می‌شود اظهار کرد: میوه شب عید در ۳۱ واحد صنفی، پنج فروشگاه بزرگ و ۱۱ غرفه زیر نظر شرکت‌های تعاونی روستایی در تمام شهرستان‌های استان به فروش می‌رسد.

یوسفی بابیان اینکه برای چهارمین سال متوالی توزیع میوه شب عید توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی انجام می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه سیب استان به لحاظ کیفیت مرغوب بود این محصول از باغداران استان خریداری شد.

وی افزود: در فصل برداشت محصول میوه، ۴۵۰ تن سیب از باغداران خراسان شمالی خریداری شد و در سرخانه‌ها نگهداری و اکنون آماده توزیع برای شب عید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان کرد: امسال به دلیل سرمازدگی و کیفیت پایین پرتغال، این محصول از باغداران شمال خریداری نشد.

یوسفی گفت: با هماهنگی وزارت خانه، پرتغال شب عید خراسان شمالی از مناطق جنوبی تأمین‌شده است.

این مسئول اظهار کرد: امسال ۷۵۰ تن محصول پرتغال برای مصرف مردم خراسان شمالی پیش‌بینی‌شده که در حال حاضر ۵۰۰ تن آن بارگیری و تا پایان هفته جاری وارد استان می‌شود.

وی گفت: به دلیلی قیمت بالای محصول سیب و پرتغال در بازار فروش، توسط سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برای مصرف‌کنندگان تعادل در قیمت ایجادشده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: در حال حاضر در کمیسیون تنظیم بازار، برای هر کیلوگرم سیب مبلغ سه هزار و ۷۰۰ تومان و چهار هزار تومان نیز به ازای هر کیلوگرم پرتغال پیشنهادشده است که نسبت به بازار تفاوت قابل‌توجهی دارد.

یوسفی همچنین با اشاره به توزیع گوشت قرمز و منجمد در بازار گفت: خوشبختانه به میزان مصرف مردم استان گوشت قرمز و منجمد در سرخانه‌های استان موجود است و هیچ‌گونه کمبودی از این لحاظ وجود ندارد.

وی بیان کرد: توزیع گوشت قرمز و منجمد برای شب عید مردم خراسان شمالی از اواخر هفته جاری در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.