حوادث چهارشنبه آخرسال در زنجان ۱۱۱ مصدوم داشت/رشد آمار مصدومان

علیرضا زراعتچی در کفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حوادث چهارشنبه آخر سال امسال در زنجان افزایش داشت، افزود: آمار کلی مصدومان چهارشنبه آخر سال تا ساعت ۸ صبح امروز ۱۱۱ نفر اعلام شده است که از این تعداد ۸۶ نفر مرد و ۲۵ نفر زن اعلام شدهاند.
وی با بیان اینکه ۹۰ مورد از این مصدومان به صورت سرپایی درمان، ۱۹ نفر بستری و دو نفر به سایر شهرها ارجاع داده شدهاند، ادامه داد: بیشتر نوع آسیبدیدگیها سوختگی درجه دو و تروما و زخم بوده است و بیشتر نواحی آسیبدیده چشم، صورت و دست بوده است.
زراعتچی افزود: میانگین سنی مصدومان بین ۱۰ تا ۳۰ سال هستند و تعداد مصدومان به تفکیک شهرستانها شامل زنجان ۷۱ مصدوم، ابهر ۱۸ مصدوم، خرمدره ۱۲ مصدوم، طارم ۶ مصدوم، ایجرود ۳ مصدوم و خدابنده یک مصدوم اعلام شده است.
وی گفت: سال گذشته تعداد مصدومان ۱۰۳ مورد اعلام شده بود و امسال ۱۱۱ مورد که این نشاندهنده این است که تعداد مصدومان حادثه افزایش ۳ تا ۴ درصدی داشته است.
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