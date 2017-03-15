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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۲

مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل با مهر مطرح کرد؛

روستاهای دارای بافت باارزش اردبیل بازسازی می‌شوند

روستاهای دارای بافت باارزش اردبیل بازسازی می‌شوند

اردبیل – مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل از بازسازی روستاهای دارای بافت باارزش استان خبر داد.

فرهاد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برخی روستاها ساختار قدیمی خود را حفظ کرده‌اند و برخوردار از معماری منحصربه‌فرد تاریخی هستند.

وی افزود: نزدیک به ۱۵ روستا در اردبیل برخوردار از چنین ویژگی هستند که به منظور حفاظت از بافت تاریخی آن ها بنیاد مسکن عملیات بازسازی را انجام می‌دهد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان متذکر شد: در واقع هدف از رسیدگی به معماری این روستاها حفاظت از بافت‌های تاریخی روستایی است و تلاش می‌شود حتی در مصالح استفاده شده جهت بازسازی نیز مصالح مشابه بافت تاریخی به کار گرفته شود.

سبحانی افزود: به عنوان مثال به جای دیوارهای کاهگلی، نیمی از دیوار با سنگ و نیمی با نوعی از ملات بازسازی می‌شود که از دور شبیه کاهگل است.

وی متذکر شد: در نظر داریم تعدادی از روستاهای تاریخی در برنامه ششم توسعه معرفی شده و جهت بازسازی روستا برنامه‌ریزی شود.

کد مطلب 3933284
محمد میرزایی ناطق

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