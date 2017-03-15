فرهاد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برخی روستاها ساختار قدیمی خود را حفظ کردهاند و برخوردار از معماری منحصربهفرد تاریخی هستند.
وی افزود: نزدیک به ۱۵ روستا در اردبیل برخوردار از چنین ویژگی هستند که به منظور حفاظت از بافت تاریخی آن ها بنیاد مسکن عملیات بازسازی را انجام میدهد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان متذکر شد: در واقع هدف از رسیدگی به معماری این روستاها حفاظت از بافتهای تاریخی روستایی است و تلاش میشود حتی در مصالح استفاده شده جهت بازسازی نیز مصالح مشابه بافت تاریخی به کار گرفته شود.
سبحانی افزود: به عنوان مثال به جای دیوارهای کاهگلی، نیمی از دیوار با سنگ و نیمی با نوعی از ملات بازسازی میشود که از دور شبیه کاهگل است.
وی متذکر شد: در نظر داریم تعدادی از روستاهای تاریخی در برنامه ششم توسعه معرفی شده و جهت بازسازی روستا برنامهریزی شود.
نظر شما