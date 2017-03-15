ورود سامانه بارشی جدید به استان بوشهر از فردا

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده آرامش نسبی جو و دریا طی امروز است.

وی اضافه کرد: از فردا با ورود سامانه بارشی جدید به استان، آسمانی ابری به همراه رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق به ویژه در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین وزش باد شدید با جهت جنوب شرقی ضمن اینکه باعث گرد و خاک و کاهش دید افقی می شود، افزایش تلاطم دریا را نیز در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر این اساس از ظهر روز پنج‌شنبه خلیج فارس به‌ویژه سواحل شمالی و مرکزی استان مواج و متلاطم خواهد بود.

مساعدی گفت: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، به‌تدریج افزایش ابر و از فردا در برخی نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی استان همراه با بارش باران گاهی رگبار پراکنده باران، رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک است.

وی افزود: جهت باد شمال غربی تا شمال با سرعت هشت تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و از فردا شمال شرقی به تدریج جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج نیز بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و از فردا در سواحل شمالی و مرکزی استان به تدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.