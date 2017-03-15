۱۱۳ خادم شهدای مازندران به راهیان نور اعزام می شوند

سرهنگ قاسم موقر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سازماندهی خادمین شهدای استان مازندران اظهار داشت: در راستای بهبود خدمات رسانی به زائرین شهدا در اردوگاه های مازندران در خوزستان ۱۱۳ نفر از خادمین استان عصر جمعه به اردوگاه شهید جعفرزاده اندیمشک و اردوگاه شهدای مازندران در خرمشهر اعزام می شوند. که از این تعداد ۵۰ خادم خواهر و ۶۳ خادم برادر هستند.

وی افزود: این دوره از اعزام که ۲۸ اسفند ماه صورت می گیرد آخرین بازه اعزام خادمین افتخاری شهدا می باشد که با توجه به استقبال فراوان، خادمین با قرعه کشی انتخاب شدند.

مسئول راهیان نور سپاه کربلا تصریح کرد: اردوگاه شهدای مازندران در خرمشهر تا دوازدهم فروردین میزبان زائرین شهدا خواهد بود و زائرینی که پس از این تاریخ قصد بازدید از مناطق عملیاتی را دارند می توانند با هماهنگی در اردوگاه شهدای مازندران استقرار یابند.

موقر با بیان اینکه خادمین راهیان نور امسال غالبا باراولی هستند افزود: با برنامه ریزی هایی که در راستای تداوم آموزش خادمین شهدا در سال جاری داشتیم توانستیم خوش فکرترین و باانگیزه ترین نیروهای فرهنگی استان را برای خدمت به زائرین مناطق عملیاتی انتخاب کنیم و اکنون ۸۵ درصد از خادمین شهدای اردوگاه های مازندران در خوزستان از نسل چهارم انقلاب و باراولی هستند.

وی استقبال نوجوانان استان برای خدمت به زائرین را وصف ناپذیر توصیف کرد و گفت: تجلی رویش انقلاب در راهیان نور است و این نوجوانان و جوانان پاسبانان گنج و ثروت دفاع مقدس هستند.