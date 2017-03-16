یک گوشی جان سخت از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این شرکت به تازگی از مستحکم ترین گوشی تولیدی خود رونمایی کرده که مجهز به پردازنده کوالکوم Snapdragon ۸۳۵ و هشت گیگابایت رم است. این در حالی است که بهترین گوشی های هوشمند امروزی بیش از ۴ گیگابایت رم ندارند.

گوشی X۲ که به طور رسمی در ماه های آینده عرضه می شود دارای ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی خواهد بود و دوربین دوگانه هم در پشت آن تعبیه شده است. گوشی مذکور از باتری ۶۰۰۰ میلی آمپری هم بهره مند خواهد بود که حدود دوبرابر حد متعارف در باتری دیگر گوشی هاست.

یکی دیگر از جذابیت های این گوشی نصب حسگری در آن است که درک وضعیت محیطی و میزان سختی و دشواری شرایط اطراف را برای گوشی ممکن می کند. این گوشی ضدگرد و خاک و ضدآب را می توان به مدت حداکثر ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب نگهداشت.

این گوشی جایگزینی برای گوشی X۱ محسوب می شود که مجهز به پردازنده کوالکوم Snapdragon ۶۱۷، ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بود و در آن از دو دوربین ۱۳ مگاپیکسلی و باتری ۵۴۰۰ میلی آمپری استفاده شده بود. قیمت این گوشی ۴۸۰ دلار بود و به طور قطع X۲ قیمت بیشتری خواهد داشت.