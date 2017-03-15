۲۲۰میلیارد تومان اعتبارات جهاد کشاورزی استان سمنان جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش عرب ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی جهاد کشاورزی سمنان، ضمن اشاره به جذب اعتبارات مطلوب در این سازمان ابراز داشت: تخصیص ۲۲۰میلیارد تومانی اعتبارات با تدابیر خاصی در استان برای ضریب مکانیزاسیون، رونق تولید، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی صرف خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری همچنین بین سازمان جهاد کشاورزی و سرمایه‌گذاران ۲۷ تفاهم‌نامه به میزان ۸۲۰ میلیارد تومان منعقد شد که پیشرفت خوبی در زمینه سرمایه گذاری محسوب می شود از سوی دیگر باید گفت این قرار دادها در بخش های مختلف، اهدافی را دنبال می کنند که فعلا بین ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و تا پایان سال ۹۷ به مرحله اجرا می‌رسند.

معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: مشارکت فعال و مؤثر بهره‌برداران و تولیدکنندگان می توانند اثربخشی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را افزایش دهد و این اصل یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی در زمینه ترویج تفاهم نامه های اقتصادی است که در سال ۹۵ با شعار اقتصاد مقاومتی شکل گرفت.

عرب همچنین رسیدن به ۹.۴ درصد نرخ رشد تولید محصولات کشاورزی را یکی از اهداف محقق شده در سال۹۵ دانست و گفت: در تلاش هستیم تا این روند مثبت طی سال۹۶ نیز ادامه یابد.

وی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای جهاد کشاورزی در سال جاری رشد ۳۰ درصدی تولید محصولات راهبردی مانند گندم بود که می تواند افتخاری بزرگ برای بخش کشاورزی با وجود خشکسالی های چندین ساله باشد.