ریخت و پاش و اسراف از مشکلات امروز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، آیت‌الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار نایب رئیس و جمعی از اعضای این انجمن با اشاره به ضرورت توجه مردم به الگوها اظهار کرد: جامعه این‌گونه است که مردم همیشه به دنبال الگوها هستند.

وی ادامه داد: انسان دارای یک روح تقلیدی است، همانطوری که در دین تقلید داریم، در جامعه هم باید تقلید داشته باشیم و باید بزرگان دین را در جامعه الگو قرار دهیم.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: رسول اکرم(ص) روزی حاضر نشدند به کودکی بگویند که خرما نخورد، چون خودشان در آن روز خرما خورده بودند، رسول اکرم(ص) تنها به صورت زبانی مردم را هدایت نمی‌کردند، بلکه ایشان به صورت عملی هم به هدایت مردم می‌پرداختند.

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به شرط هدایت مردم اظهار کرد: فردی که خودش عمل بدی را مرتکب می‌شود، نمی‌تواند دیگران را از انجام آن عمل نهی کند. کسی که می‌خواهد در جامعه پیشرو باشد، باید خودش عامل به دستورات خوب باشد.

وی ادامه داد: انتظار داریم که در آینده نتایج فعالیت‌های انجمن علمی اقتصادی شهری ایران را در جامعه ببینیم و این انجمن بتواند جلوی اسراف کاری و حرکات اشتباه را در کشور بگیرد.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: از خداوند می‌خواهم که انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در فعالیت‌های خودش موفق شود و مردم با این انجمن همکاری کنند.

وی در ادامه افزود: نعمت‌های فراوانی را خداوند به ایران داده است اما شاهد ریخت و پاش‌های زیادی در کشورمان هستیم.

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به ضرورت توجه به مسئله بهداشت اظهار کرد: ائمه معصومین(ع) همیشه به رعایت نکات بهداشتی تأکید می‌کردند و روایات زیادی در این خصوص از اهل‌بیت(ع) به دست ما رسیده است.

وی ادامه داد: اسلام در خصوص مسائل مختلف توصیه‌های زیادی به ما کرده است، اما در عمل به این توصیه‌ها کم کاری می‌کنیم. خداوند در قرآن می‌گوید که هیچ وقت نعمت‌های بندگان را تغییر نمی‌دهم، بلکه خود آن‌ها نعمت‌هایشان را تغییر می‌دهند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: گاهی اوقات بیمار شدن مردم به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی توسط آن‌ها است. اگر به دستورات اسلام عمل کنیم، دچار بسیاری از مشکلات نمی‌شویم، اسلام در هیچ جایی برای مردم کم نگذاشته است و نقصی در دستورات اسلام وجود ندارد.

آیت‌الله علوی گرگانی با اشاره به مسائله اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید زیادی دارند و بارها در فرمایشات ایشان به این مسئله اشاره شده است، در بحث اقتصاد مقاومتی تنها به مسائل نظری نیاز نداریم، بلکه باید در جامعه این نوع از اقتصاد را عملی کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید ائمه معصومین(ع) را الگوهای خودمان قرار بدهیم و در رفتارهایمان به رفتارهای ائمه معصومین(ع) نزدیک شویم.

توسعه شهری در گام نخست نیازمند تولید دانش و علم بومی است

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر و نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این دیدار با اشاره به اهمیت توجه به الگوی اسلامی ایرانی در توسعه شهری گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری شهر اسلامی دارای چند ویژگی اساسی همچون عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی، حفظ طبیعت و فضای طبیعی است.

وی با بیان اینکه در پارادایم‌های توسعه شهری باید مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری به طور توامان مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: اساسا توسعه شهری در گام نخست نیازمند تولید دانش و علم بومی است و انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به سهم خود تلاش کرده است تا این تولید محتوای بومی را صورت دهد اگرچه همچنان در ابتدای کار قرار داریم.

طباطبایی مزدآبادی در ادامه گزارشی از عملکرد این انجمن ارائه کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای برگزاری دومین دوره همایش در تیرماه سال ۱۳۹۶، تألیف چندین عنوان کتاب برای تبیین اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری و نظام بانکی کشور، ارائه ۴۳ عنوان سخنرانی در محافل مختلف علمی و اجرایی کشور و نیز اصناف و بازاریان و برگزاری بیش از ۱۰ نشست علمی در مجامع دانشگاهی و رسانه ملی در راستای تشریح ابعاد اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات این انجمن در راستای تولید دانش بومی در زمینه اقتصاد شهری بوده است.

شایان ذکر است این انجمن توانسته برای سه سال پیاپی رتبه برتر انجمن‌های کشور در حوزه علوم انسانی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کند.