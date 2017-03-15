سبد غذایی بنیاد علوی در دیر توزیع شد

عادل مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرحله هشتاد و هشتم برنامه توزیع سبدهای غذایی مربوط به هدایای رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: این سبدهای غذایی به مادرانی هدیه می‌شود که دارای کم‌خونی، وزن گیری نامطلوب و حاملگی‌های چند قلو هستند و آنهایی که وزنشان قبل از بارداری کمتر از ۴۵ کیلوگرم است.

وی افزود: کارکنان خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت، مادران واجد شرایط را شناسایی و به واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان معرفی می‌کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خاطرنشان کرد: در این مرحله ۱۸۰ مادر و کودک سبد غذایی دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: هر سبد شامل ۱۴ قلم مواد غذایی از جمله برنج، ماکارونی، کنسرو حبوبات، پنیر، گوشت یا مرغ، خرما، روغن، مغز بادام، شکر و عسل است که ماهانه بین این مادران و کودکان توزیع می‌شود.

مقدس گفت: طی سال جاری هزار و ۷۴۰ سبد غذایی بین ۱۰۵ کودک و ۷۵ مادر تحت پوشش برنامه حمایتی توزیع‌شده است.

طرح توزیع سبد غذایی بنیاد علوی باهدف بهبود سلامت مادران و کودکان از آذر سال ۸۸ در شهرستان دیّر آغازشده است.