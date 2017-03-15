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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

جشنواره غذا در محمدیه برگزار شد

جشنواره غذا در محمدیه برگزار شد

قزوین- به منظور ترویج سبک زندگی سالم و ارتقاء سلامت مردم جشنواره غذا و جوانه ها در شهر محمدیه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذا و جوانه ها صبح چهارشنبه در مرکز بهداشتی و درمانی خیر حاج ابوطالب تقوی در شهر محمدیه برگزار شد.

علیرضا مهرعلیان رئیس بهداشت و درمان شهرستان البرز در این مراسم اظهار کرد:محمدیه از شهرهایی است که در حوزه سلامت سرآمد دیگر شهرها محسوب می شود.

وی گفت: این مرکز توسط مرحوم سید ابوطالب تقوی ساخته شده است وباید قدر این عزیران رابدانیم و یاد آنها را گرامی بداریم زیرا با کار خیر خودشان سلامت را به جامعه هدیه می دهند.

مهرعلیان به اهمیت سبد غذایی در خانواده ها اشاره کرد وافزود: شیوه صحیح زندگی کردن  و مصرف مواد غذایی وهمچنین فعالیت بدنی از مبتلا به بیماریها جلوگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سلامت یک موضوع چندجانبه است که پایه اصلی آن فر د است که باید روش زندگی و تغذیه درست را بداند و به آن عمل کند.

سمیه قرآنی رئیس مرکز بهداشتی و درمانی تقوی شهر محمدیه نیز بابیان اینکه جشنواره غذاهای سالم در ارتقاء سلامت جامعه تاثیر بسزایی دارد اظهار کرد: جشنواره غذا، جوانه ها و سبزها با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه ازانواع جوانه ها در سبد غذایی خانوار ها در این مرکز برگزار شد.

وی یادآورشد:دراین نمایشگاه انواع غذاهای ایرانی، محلی و همچنین سالادهای تهیه شده از جوانه ها، سبزه ها و سفره های نوروزی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته وپس از داوری کارشناسان و داوران به پنج شرکت کننده در این جشنواره هدایایی داده شد.

قرآنی تصریح کرد: با توجه به اهمیت مصرف جوانه ها به دلیل دارا بودن مواد معدنی، پروتئین های گیاهی و املاح باید با فرهنگ سازی کاری کنیم تا مصرف این نوع مواد درسبد غذایی خانواده قرار گیرد و مردم از این نعمت الهی که بهترین غذای سلامت در مبارزه با سرطان ها محسوب می شود، بهرمند شوند.

کد مطلب 3933312

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