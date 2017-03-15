اعضا هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان قرچک منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز محمد محمودی شاه نشین در جمع خبرنگاران گفت: حسین حسنلو به عنوان رییس و هوشنگ رهبر(کولیوند) ، علی قربانی، عظیم کمره ای و زهرا اسدی به عنوان اعضا این هیت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان قرچک منصوب شدند.

وی افزود: انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در اجرای ماده ۵۳ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انجام می‌شود.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور اضافه کرد: انتخاب اعضا هیات نظارت بر انتخابات شوری اسلامی قرچک با توجه به پیشنهاد هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان تهران صورت می پذیرد.

وی با بیان اینکه هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهرستان قرچک دارای ۵ عضو است افزود: از میان این افراد یک نفر به عنوان رییس و مابقی به عنوان اعضا انتخاب می شوند.

بر اساس ثین گزارش پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.