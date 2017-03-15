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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

۸۵ مورد حریق در چهارشنبه سوری اطفاء شد

۸۵ مورد حریق در چهارشنبه سوری اطفاء شد

کرمان - مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از اطفاء ۸۵ مورد حریق در شب گذشته خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب چهارشنبه آخر سال حدود ۸۵ مورد عملیات اطفاء حریق در سطح شهر کرمان انجام شد که عمدتا سوزاندن لاستیک، زباله و درخت بودند.

وی ادامه داد: از این ۸۵ مورد ۳۲ مورد درخت و ۴۰ مورد لاستیک و زباله و سایر موارد بودند.

عسکری با بیان اینکه بیشتر این عملیات ها، در محدوده شرق کرمان صورت گرفته است، گفت: از روز گذشته ۱۷ اکیپ آتش نشانی در سطح شهر فعال بودند و همچنان در آماده باش کامل به سر می برند.

وی یادآور شد: شب گذشته ۱۲ نفر دچار مصدومیت جزئی شده بودند که سرپایی مداوا شدند.

کد مطلب 3933317

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