۸۵ مورد حریق در چهارشنبه سوری اطفاء شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شب چهارشنبه آخر سال حدود ۸۵ مورد عملیات اطفاء حریق در سطح شهر کرمان انجام شد که عمدتا سوزاندن لاستیک، زباله و درخت بودند.

وی ادامه داد: از این ۸۵ مورد ۳۲ مورد درخت و ۴۰ مورد لاستیک و زباله و سایر موارد بودند.

عسکری با بیان اینکه بیشتر این عملیات ها، در محدوده شرق کرمان صورت گرفته است، گفت: از روز گذشته ۱۷ اکیپ آتش نشانی در سطح شهر فعال بودند و همچنان در آماده باش کامل به سر می برند.

وی یادآور شد: شب گذشته ۱۲ نفر دچار مصدومیت جزئی شده بودند که سرپایی مداوا شدند.