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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری

پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: سال آینده فاز دوم کارخانه فولاد چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: این کارخانه نقش مهمی در توسعه صنعتی منطقه دارد و زمینه توسعه چهارمحال و بختیاری را فراهم می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون با راه اندازی فاز اول این کارخانه اشتغال قابل توجهی در منطقه بروجن چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: به دنبال توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری هستیم.

کد مطلب 3933318

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