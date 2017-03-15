خواهران منصوریان به لیگ ووشو چین پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، الهه و سهیلا منصوریان دو سانداکار کشورمان که عناوین مختلف جهانی و آسیایی را در کارنامه دارند پس از مذاکره با باشگاه چینی و پس از موافقت فدراسیون ووشوی ایران، به عضویت تیم «چانگ چون» چین در آمدند.

الهه و سهیلا منصوریان تیم فوق را در رقابت های لیگ ووشوی بانوان چین همراهی خواهند کرد.

دو خواهر قهرمان ووشوی ایران روز چهاردهم فروردین ماه به منظور همراهی تیم فوق در لیگ ووشوی بانوان چین راهی این کشور خواهند شد.

بانوان ووشوکار ایران در سال های اخیر مدال های متعددی در مسابقات بین المللی به دست آورده اند و لژیونر شدن خواهران منصوریان، موفقیت دیگری را به کارنامه درخشان بانوان ووشوی کشورمان اضافه می کند.