مسافران نوروز متفاوتی را با نوروزگاه در شاهرود تجربه خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حسنی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از محل نمایشگاه بهاره شاهرود در گفت و گو با خبرنگاران افزود: نوروزگاه با هدف برگزاری آئین‌های نوروزی از جمله نوروزخوانی، مراسم سنتی عیدانه، اسب چوبی، شتر گمشده، اجرای موسیقی محلی و ... از فردا در محل ورودی شاهرود، میدان الغدیر برپا می‌شود.

وی گفت: نوروزگاه در طول ایام تعطیلات نوروز سال جدید و با هدف آشنا کردن مسافران و گردشگران با فرهنگ شهرستان شاهرود به ویژه آداب و رسوم مربوط به نوروز برپا است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شاهرود، برپایی نمایشگاه عرضه صنایع دستی و سوغات با ظرفیت ۵۰ غرفه، همراه با برپایی سیاه چادر عشایری در ورودی شاهرود واقع در میدان الغدیر را از دیگر برنامه های این شهرستان برای استقبال از مسافران نوروزی اعلام کرد و افزود: این نمایشگاه فردا با حضور استاندار سمنان افتتاح می‌شود.

حسنی گفت: فعال سازی ۹ پایگاه اطلاع رسانی، برگزاری مسابقه عکاسی از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و عرفانی در نوروز، برپایی سفره هفت سین در مجموعه‌های تاریخی- فرهنگی، مشارکت در برگزاری جشنواره شکوفه‌های بهاری(سنجد) در شهر نمونه گردشگری و تاریخی بسطام و برگزاری تور رایگان بازدید از جاذبه های شاهرود و بسطام از دیگر برنامه های این شهرستان برای استقبال از مسافران نوروزی است.

وی با بیان اینکه شش موزه در شاهرود طی ایام نوروز فعال است، شاهرود به عنوان یکی از بزرگترین شهرستان های ایران در ۱۸۳ کیلیومتری سمنان واقع شده است.

شاهرود با اقلیم‌های متفاوت جغرافیایی، بزرگترین پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده را در خود جای داده و با احتساب مناطق شکار ممنوع موجود به قارّۀ کوچک و سرزمین پنج اقلیم مشهور است.