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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش سیمای امام رضا(ع) در کرمانشاه

تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش سیمای امام رضا(ع) در کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) در استان کرمانشاه از تمدید مهلت ارسال مقالات به این همایش خبر داد.

پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش «سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه» تا پایان اردیبهشت 96 خبر داد.

وی افزود: 31 اردیبهشت 96 آخرین مهلت ارسال مقالات است و دیگر تمدید نخواهد شد.

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در کرمانشاه تصریح کرد: این تمدید مهلت با توجه به درخواست های پژوهشگران و علاقمندان همایش از نقاط مختلف کشور بوده است.

جسری گفت: علاقمندان به شرکت در همایش می توانند مقالات خود را در هر یک از محورهای فراخوان به آدرس portal. shamstoos.ir و یا پست الکترونیک Razavi.Ksh@chmail.com   ارسال کنند.

کد مطلب 3933323

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