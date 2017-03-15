تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش سیمای امام رضا(ع) در کرمانشاه

پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تمدید مهلت ارسال مقالات به همایش «سیمای امام رضا(ع) در فرهنگ و ادب عامه» تا پایان اردیبهشت 96 خبر داد.

وی افزود: 31 اردیبهشت 96 آخرین مهلت ارسال مقالات است و دیگر تمدید نخواهد شد.

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در کرمانشاه تصریح کرد: این تمدید مهلت با توجه به درخواست های پژوهشگران و علاقمندان همایش از نقاط مختلف کشور بوده است.

جسری گفت: علاقمندان به شرکت در همایش می توانند مقالات خود را در هر یک از محورهای فراخوان به آدرس portal. shamstoos.ir و یا پست الکترونیک Razavi.Ksh@chmail.com ارسال کنند.