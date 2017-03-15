رباب عزیز خانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: نشست‌های کتاب‌خوان در کتابخانه‌های عمومی و مدارس با حضور اقشار مختلف از جمله دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه، اهالی فرهنگ و هنر و نویسندگان برگزار شده است.

وی به برگزاری چهار نشست کتاب‌خوان تخصصی در حوزه‌های مطالعات اجتماعی، ادبیات، هنر و مطالعات تاریخ اشاره کرد و گفت: علاوه بر این نشست کتاب‌خوان ویژه دفاع مقدس با موضوع مقتل شناسی برگزار شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همچنین به برگزاری طرح کتاب‌خوان ماه اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح ماهانه چهار کتاب توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی شده و ویژه برنامه‌های مرتبط با این کتاب‌ها برگزار می‌شود.

عزیز خانی به برگزاری مسابقه هنری هایکو کتاب، ورک شاپ هنرمندان و نشست آموزشی قصه‌گویی برای مادران اشاره کرد و افزود: در سال جاری برای اولین بار از کتاب‌فروشی‌های فعال استان با اهدای لوح تقدیر شد.

وی به برپایی نمایشگاه‌های کتاب، مسابقات کتاب‌خوانی و کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی مرتبط با کتاب اشاره کرد و گفت: در سال جاری دوره‌های مخاطب شناسی ویژه کتابداران، رونمایی از کتاب و تدوین ویژه‌نامه‌های الکترونیک کتاب نیز محقق شده است.