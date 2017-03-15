خدمات ویژه مترو تهران در پنجشنبه و جمعه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌بافنده با اشاره به سنت حسنه زیارت اهل قبور و شهدا در پنجشنبه و جمعه آخر سال اظهار داشت: به منظور سهولت تردد مسافران در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا (س)، فاصله گذر حرکت قطارها در خط یک از ساعت ۹ تا ۲۰ هر پنج دقیقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در پنجشنبه و جمعه (۲۶ و ۲۷ اسفند)، حرکت قطارها در سایر خطوط (۴، ۳، ۲ و ۵) همانند روزهای تعطیل است گفت: آمادگی برای اعزام قطارهای فوق‌العاده وجود دارد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران در ادامه از کاهش فاصله گذر حرکت قطارها در روز ۲۹ اسفند خبر داد و گفت: در این روز فاصله گذر حرکت قطارها در خط ۱ و ۲ مترو تهران از ساعت ۹ تا ۱۸ هر ۶ دقیقه یکبار است.

احمدی بافنده با بیان اینکه در این روز فاصله گذر حرکت قطارهای خط سه از ۲۰ به ۱۵ دقیقه می‌رسد افزود: در خط ۴ نیز قطارها از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ با فاصله گذر ۶ دقیقه حرکت می‌کنند و از ساعت ۱۴ تا پایان مسافرگیری فاصله گذر ۸ دقیقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: زمان سرویس‌دهی مترو تهران به مسافران تا روز یکشنبه ۲۹ اسفند با یک ساعت افزایش تا ساعت ۲۳:۳۰ ادامه دارد.