داوطلبین حضور در انتخابات شوراها به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت انتخابات در شهرستان شیراز تاکید کرد: پیش ثبت نام حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا از امروز آغاز شده که در مرحله اول داوطلبین باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: ۳۰ دفتر پیشخوان دولت در شهر شیراز مشخص شده که داوطلبین باید برای انجام ثبت نام اولیه به این مکان ها مراجعه کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز تصریح کرد: این اقدام در جهت انجام سریع ثبت نام در فرمانداری است زیرا هنگام مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، کد رهگیری به داوطلبین ارائه می شود و زمان حضور این افراد در فرمانداری ثبت مدارک و نام نویسی با سرعت انجام می شود.

سعیدی تاکید کرد: تا پیش از ظهر امروز ۳ نفر دردفاتر پیشخوان دولت نام نویسی اولیه خود را انجام داده اند.

وی با اشاره به تعداد داوطلبین حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز گفت: حدود ۱۷۰۰ نفر برگه استعلام سوء پیشینه را از فرمانداری شیراز دریافت کرده اند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز افزود: داوطلبین داریون، صدرا، شیراز، لپویی و خانه زنیان باید در فرمانداری شیراز ثبت نام کنند.

سعیدی در خصوص وضعیت شورای شهر صدرا نیز گفت: با توجه به اینکه طبق آخرین نتیجه اعلام شده از سرشماری سال ۹۵ تعداد جمعیت شهر صدرا ۹۱ هزار و ۸۶۳ نفر بوده تعداد اعضای شورای شهر صدرا نیز از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: جمعیت شیراز نیز ۱ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۷۲ نفر اعلام شده که تعداد اعضای شورای شهر شیراز به ۱۳ نفر می رسد.