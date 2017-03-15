خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مریم ابراهیمی: در زمان هشت سال دفاع مقدس که رژیم بعثی عراق، ایران اسلامی را مورد تهاجم خود قرار داد، رزمندگان زیادی از نقاط مختلف میهن اسلامی برای دفاع از مرز و بوم راهی جبهه‌های حق علیه باطل شدند.

در حالی که انقلاب اسلامی نوپا بود، دشمنان به خیال خود فکر می‌کردند می‌توانند انقلابی که برای آن خون‌های زیادی ریخته شده را به راحتی تجزیه یا تسخیر کنند، اما پس از هشت سال دفاع جانانه حتی یک وجب از خاک این کشور تجزیه نشد.

در مقاومت هشت ساله ایران برابر رژیم بعثی عراق، شهدای زیادی تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد تا از پس آن، شاهد وجود امنیت، استقلال و آزادی در ایران اسلامی باشیم؛ قطعاً امنیت امروز ایران در منطقه‌ای آتشین مدیون ایثارگری رزمندگان در جنگ هشت ساله است.

بر همین اساس، باید همواره به یاد داشته باشیم که اگر ایران اسلامی شاهد امنیت و اقتداری در منطقه خاورمیانه و جهان است، از چه ایثار و از خودگذشتگی نشأت گرفته و همیشه قدردان آن باشیم و در این راستا باید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همچنین تکریم ایثارگران، جانبازان و آزادگان راه شهدا و انقلاب تداوم بخشیده شود.

امروز در حالی روزهای آخر سال را سپری می‌کنیم که سال‌هاست فرزندانی از سفره هفت‌سین خانواده‌های خود دور هستند؛ فرزندانی که رفتند تا امروز سفره‌های هفت‌سین در سایه امنیت پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران چیده شود.

لزوم توجه بیشتر به ابعاد زندگی و معرفی شهدای طلبه

پس از گذشت سال‌ها از جنگ تحمیلی و تقدیم شهدای بسیاری برای حفظ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنان شهدایی وجود دارند که زیاد به ابعاد زندگی و معرفی آن‌ها پرداخته نشده است.

در این راستا، شهید طلبه «محمدعلی شرف‌الدین» از جمله والامقام شهدای شهرستان دماوند است که مسؤولان نیز با خانواده معظم این شهید گرانقدر دیدار کردند.

شهید شرف‌الدین متولد سال ۱۳۴۷، طلبه حوزه علمیه شهر دماوند بود که در سن ۱۸ سالگی در عملیات کربلای پنج در قالب لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) بر اثر ترکش راکت بالگرد بعثی به شهادت رسید؛ این شهید دارای وصیت‌نامه و چند نامه است.

مدیر کل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران که خود برادر یکی از شهدای طلبه است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طلاب برای تبلیغ دین به حوزه های علمیه آمدند و پس از شروع جنگ تحمیلی برای حضور در جبهه ها احساس تکلیف کردند و به سوی دفاع از اسلام در خط مقدم جنگ تحمیلی شتافتند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی ادامه داد: راه شهدا راهی نورانی بود و ما اگر بخواهیم راه را گم نکنیم ناگزیر به ادامه راه پر افتخار شهدا هستیم.

تقدیم ۱۰ شهید گلگلون کفن از حوزه علمیه دماوند

امام جمعه دماوند در این ارتباط پس از دیدار با خانواده معظم شهید طلبه شرف‌الدین به خبرنگار مهر گفت: شهدای طلبه و روحانی پیشگامان عرصه جهاد و شهادت هستند.

حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌ دماوندی افزود: در زمان جنگ تحمیلی از حوزه علمیه دماوند که حدود ۵۰ طلبه داشت، ۱۰ نفر به شهادت رسیدند؛ یعنی یک پنجم از طلاب دماوند در راه دفاع از اسلام جان خود را تقدیم کردند.

وی گفت: این درصد در مقایسه با اقشار دیگر و به نسبت جمعیت هر قشری در کل کشور بالاتر است؛ این موضوع به این معناست که طلاب و روحانیان بیشترین شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کردند.

امام جمعه دماوند با اشاره به سوختن پیکر مطهر شهید شرف‌الدین افزود: شهید شرف‌الدین یکی از آن شهدایی است که همچون شهدای آتش‌نشان در راه عشق به خداوند و انجام وظیفه سوخت و به آسمان‌ها پر کشید.

نگاهی به خصوصیات نیک و پاک شهید شرف‌الدین

یکی از دوستان شهید نیز در خصوص شهید شرف‌الدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمدعلی در اواخر سال ۱۳۶۲ وارد حوزه علمیه دماوند شد؛ با یکدیگر در حجره چهارم مدرسه خلیفی هم اتاق شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید آقایی خاطرنشان کرد: شهید شرف‌الدین بسیار آرام و محجوب، با ادب و مقید به نماز اول وقت و جماعت در مسجد جامع دماوند، اهل نمازهای شب طولانی گاهی تا یک ساعت و نیم و بسیار با هوش و همیشه شاگرد اول با گیرایی ذهنی بالا بود.

وی بابیان اینکه شهید طلبه عاشق شهادت بود، آرامش، کم حرفی و ادب را از دیگر خصوصیات شهید محمدعلی شرف‌الدین عنوان کرد و گفت: آخرین حرف شهید در روز اعزام از حوزه علمیه این بود «اگر شهید نشوم، چه خاکی بر سرم کنم!».

دوست شهید طلبه شرف‌الدین ادامه داد: او در کلاس درس بسیار منظم بود؛ به ظاهر سخت و محکم، اما در باطن قلبی به شدت رئوف و عطفی داشت.

آقایی در خصوص آخرین دیدارش با شهید شرف‌الدین بیان کرد: پیکرش از ترکش پُر و پای چپش به پوست آویزان بود؛ ترکش ریز به سر و پیشانیش خورده و مقداری موهایش سوخته بود؛ اما واقعاً بوسیدنی و دیدنی بود.

فرازهایی از وصیت‌نامه شهید طلبه ۱۸ ساله دماوند

شهید شرف‌الدین در فرازهای از وصیت‌نامه خود آورده است: خدایا تو را شکر می‌کنم که عشق خودت را در دلم قرار دادی و عشق به دنیا را از دلم رها کردی و به عشق تو بود که به زینت‌های دنیا پشت کرده و فقط رضای تو را در نظر گرفتم و این درس را از مولایم امیرالمؤمنین (ع) آموختم که مولا دنیا را سه طلاقه کرد و دنیا در نظرشان آنقدر بی‌اهمیت بود که در طول عمرش ذره‌ای حب دنیا در دل نداشت.

در ادامه این وصیت نامه می‌خوانیم: احساس می‌کنم که اسلام عزیز به خون سرخ احتیاج دارد تا اینکه این خون سرخ در زیر درخت اسلام که ریشه آن در سرزمین ایران بنا نهاد شده و به سوی جهان جوانه می‌زند و شاخ و برگ سبز می‌کند، بر خود وظیفه شرعی و الهی دانستم که جنگ را سرلوحه تمام مسائل قرار داد و وارد صحنه شوم.

شهید شرف‌الدین در وصیت‌نامه خود تأکید کرده است: سفارشم به ملت حزب‌الله این است که وحدت بین خود را حفظ و از ولایت فقیه پیروی کنند و در مجالس عمومی و مساجد شرکت نمایند و از دستورات امام و روحانیت متعهد سرپیچی نکنند.

در ادامه وصیت‌نامه این شهید والامقام آمده است: وصیت و سفارشم به طلاب محترم حوزه علمیه دماوند و دیگر طلاب این است که تزکیه نفس و کسب معنویات را بر تعلیم علم مقدم بدارند و سفارشم به خانواده‌ام این است که مرا حلال کنند و در زندگی از یاد خداوند غافل نشوند و همیشه پیروی از امام و روحانیت متعهد کنند.

اهمیت توجه به وصیت‌نامه شهدا

امام خمینی (ره) فرمودند: «این وصیت‌نامه‌هایی که این عزیزان می‌نویسند، مطالعه کنید؛ پنجاه سال عبادت کردید و خداوند قبول کند، یک روز هم یکی از این وصیت‌نامه‌ها را بگیرید و مطالعه و تفکر کنید.»

این سخن امام راحل نشان می‌دهد که امکان دارد تا شهدا در لحظات آخر عمر خود که وصیت‌نامه می‌نوشتند، تفکر آن‌ها حاوی الهامات الهی باشد؛ چراکه انسان‌ها گاهی بنابر ارتباطی که با خداوند برقرار می‌کنند، شامل الهاماتی می‌شوند و شهدا لایق این بودند که الهامات به قلبشان وارد شود.

وصیت‌نامه‌های شهدا تمامی اهداف و نقطه پایانی این انقلاب و حرکت شهدا را نشان می‌دهد و اینکه می‌گویند «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، از نهضت خمینی (ره) محافظت بفرما»، یک شعار نیست و یک واقعیت محقق‌شدنی نزدیک است.

وقتی به دوران هشت سال دفاع مقدس توجه می‌کنیم، در می‌یابیم که بسیاری از افراد از کمترین سواد برخوردار بودند، اما در سخنان و مصیت‌نامه‌های خود طوری سخن گفته‌اند که گویا سواد بسیار بالایی دارند.

به هر تقدیر، امیدواریم با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در آستانه حلول سال جدید و عید باستانی نوروز بتوانیم راه آنان که حفظ استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران بوده را همواره با قدرت و مقاومت بیش از پیش ادامه دهیم.