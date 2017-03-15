زمان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری کره جنوبی برای انتخاب جانشین «پارک گئون های» رئیس جمهور برکناره شده این کشور، در تاریخ ۹ می برگزار می شود.

از سوی دیگر دادستانی کره جنوبی نیز امروز چهارشنبه اعلام کرد پارک گون های، را برای بازجویی درباره رسوایی فساد که برکناری وی منجر شد، احضار کرده است.

به گفته سخنگوی دادستانی کره جنوبی، پارک گون های، که هفته گذشته دیوان قانون اساسی کره جنوبی وی را به طور قطعی از ریاست جمهوری برکنار کرد، قرار است سه‌شنبه آینده در دادستانی حضور یابد.

دادستانی کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز صبح احضاریه‌ای به وکیل پارک ارسال کرده ایم. تاریخ احضار وی ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز ۲۱ مارس است.

رئیس جمهور سابق ۶۵ ساله کره جنوبی به عنوان مظنون در رسوایی اخیر این کشور تلقی می شود و پیش از برکنار شدن بارها از پاسخگویی به بازجویی‌های دادستانی امتناع کرده است.

دیوان قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه با برکناری پارک از ریاست جمهوری، وی را از اختیارات و همچنین مصونیت ریاست جمهوری که او را در برابر پیگردهای احتمالی حفظ می کرد، محروم کرد.