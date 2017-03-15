محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۱۴ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۷۴۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۶ مورد منجر به عملیات شده، ۲۳ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۶۳۳ مورد ایجاد مزاحمت و یک مورد گزارش حریق کذب بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۴ مورد آتش سوزی شامل حریق کپسول گاز در حال انفجار در استادان، حریق منزل در صدف، عملیات احتیاط حریق در حادثه نشت گاز در سنگ شیر، انفجار مواد محترقه در خیابان پاسداران، ۲ مورد حریق سطل زباله در حصار امام و سعیدیه، حریق ماشین لباسشویی در شهرک بهشتی، حریق لاستیک در کوچه قصابان و ۶ مورد حریق های چهارشنبه سوری در اسلامشهر، میدان باباطاهر، حصار امام(ره)، سعیدیه و عین القضاه بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه و عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف در میدان باباطاهر توسط آتش نشانان به انجام رسید.