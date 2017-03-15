به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت خارجه سال پرکاری را داشت و من ۵۷ سفر خارجی داشتم که بیشتر به کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین بود و بیش از ۸۴ هیئت سیاسی و تعداد زیادی هم هیئت اقتصادی به ایران آمدند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: با توجه به تاکیداتی که در حوزه سیاست خارجی مبنی بر همه جانبه گرایی داشته ایم، در سفرهای خارجی همواره مد نظر داشته ایم که کشورهای همسایه مسلمان و همسو با کشورمان، مدنظر قرار گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: اجرای برجام مهمترین مسئله سیاست خارجی ما بود. ما برای اجرای دقیق برجام وقت زیادی را صرف کردیم، چون بد عهدی آمریکا برای ما قابل پیش‌بینی بود.

وزیر خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: ضرورت ایجاد می کرد که برای گرفتن حق و هریک از حقوقمان که بر روی کاغذ آنها را گرفته بودیم و با اجرایی شدن برجام، آمریکایی ها روی کاغذ انجام داده بودند، اقدام و فشار بیاوریم و در صحنه دیپلماتیک حضور داشته باشیم. بطور مثال دیدیم که ۹ ماه طول کشید که آمریکایی ها را به این نقطه برسانیم که مجوز فروش هواپیما به ایران صادر کنند و همین مقدار شاید کمتر یا بیشتر طول کشید که تضمین بیمه های ما بتوانند از سقف لازم برخوردار باشند.

وی افزود: با تلاش بسیار خوبی که در صنعت نفت صورت گرفت در این حوزه توانستیم هم از نظر فنی و هم از نظر بین المللی سهم خود را از بازار نفت بگیریم و حتی قیمت را هم حفظ کنیم و در این زمینه مرهون دیپلماسی نفتی برادرانمان در وزارت نفت هستیم. در دی ماه سال گذشته حدود یک میلیون بشکه نفت زیر ۳۰ دلار می فروختیم و امروز دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت فرآورده با قیمت بالای ۵۰ دلار می فروشیم که این توفیق بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی است.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه در سال ۹۵ نکته ای که وقت زیادی را از دستگاه دیپلماسی کشور گرفت، موضوعات منطقه ای بود، خاطر نشان کرد: در بحث سوریه مشاهده کردید ایرانی که در سه یا ۴ سال قبل در جلسات سوریه دعوت نمی شد، امسال یکی از سه پایه اصلی راه حل سیاسی در سوریه است و دیگران از ما درخواست مشارکت می کنند.

ظریف در ادامه اظهار داشت: به هرحال ما امیدواریم در مجموعه تحرکاتی که حوزه دیپلماتیک داشته ایم، در سال های آینده، همکاران من بتوانند با توفیق بیشتر این مسیر را ادامه دهند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هدف بلند مدت یا میان مدتی در سال 95 داشته اید که انجام نشده باشد و در سال آینده آن را پیگیری خواهید کرد؟ گفت: مهمترین اولویت ما روابط با همسایگان بوده و در حوزه روابط با همسایگان به دلیل سیاست های غلط رژیم سعودی نتوانستیم آنقدر که تمایل داشتیم و دوست داریم که با همه همسایگانمان از جمله دولت سعودی ارتباطات مثبت و سازنده ای داشته باشیم. در سال گذشته نه به بدلیل کم کاری همکارانمان در دستگاه دیپلماسی بلکه به دلیل سیاست تنش طلبانه ای که برخی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی داشتند، در این حوزه توفیق کمتری داشتیم.

وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: البته سفر رییس جمهور به کویت و عمان و سفر بنده به قطر و گفت وگوها در این زمینه و پیام امیر کویت و پاسخ رییس جمهور به این پیام، زمینه خوبی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: مذاکرات بسیار خوبی که همکاران ما در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری داشته اند، این نوید را می دهد که شاید امسال بتوانیم حج را برقرار کنیم و به هرحال این کارها در همان حوزه ای که من کمترین رضایت را دارم، توفیقات خوبی بوده است و امیدوارم بتوانیم در سال آینده نیز توفیقات خوبی داشته باشیم.

رییس دستگاه دیپلماسی پیام پایان سال خود به مردم ایران را اینگونه عنوان کرد که من واقعا معتقدم سال آینده سال بسیار حساسی برای مردم ما خواهد بود و همانطوری که ما بارها گفته ایم، آنچه که باعث شد غربی ها به پای میز مذاکره بیایند و مجبور به تن دادن به خواسته های مردم شدند یعنی هم برنامه هسته ای مان را حفظ کنیم و هم سانتریفیوژهای ما بچرخد و هم معضلی که برای اقتصاد ما ایجاد کرده بودند، یک به یک رفع شود، مرهون حضور مردم در انتخابات سال 92 هستیم.

وی خاطر نشان کرد: امسال نیز امیدواریم که مردم و نخبگان سیاسی با انسجام و هوشیاری به سمت انتخابات ریاست جمهوری بروند و با حضور گسترده و افتخار آفرین یکبار دیگر امنیت کشور را تضمین کنند.

ظریف درباره خویشتنداری کشورمان دربرابر ترکیه گفت: ما در مقابل و روابطمان با همسایگانمان بر اساس تفاهم و احساس همسایگی استوار است و در این احساس خویشتنداری نیز یک قسمت مهمی از این الزام روابط همسایگی است و برای هیچ کشوری مهمتر از روابط با همسایگان چیزی نیست.

وی خاطر نشان کرد: ما امیدواریم که دوستان ما و برادرانمان در ترکیه با نگاهی جدی تر نسبت به مسایل منطقه نگاه کنند و البته ما روابط بسیار خوب سیاسی و اقتصادی اجتماعی با ترکیه داریم و امیدواریم برخی از معضلات به تدریج مخصوصا در رفتار منطقه ای ترکیه حل شود.

وزیر امورخارجه درباره الزام وزارت خارجه برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور که مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 96 است، گفت: وزارت امورخارجه همواره اعتقاد درباره خدمت به ایرانیان، صرفنظر از اینکه در کجا باشند و جذب توانمندی های آنها که این توانمندی ها که هم علمی و هم مالی و سرمایه انسانی عظیمی است، اعتقاد داشته است.

وی افزود: امیدواریم که با همکاری سایر دستگاه ها از جمله معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری بتوانیم خدمات بیشتری را بتوانیم به ایرانیان خارج از کشور ارایه دهیم امکان مشارکت گسترده تر انها را در فعالیت های توسعه، پیشرفت وآبادانی کشور فراهم کنیم.