ضرورت کنترل کیفیت پروژه های عمرانی شهر همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان ظهر چهارشنبه از محل پروژه های پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری منطقه ۳ بازدید و مشکلات عمرانی این مناطق را نیز مورد بررسی قرار دادند.

حمید رضا طبی مسرور در این بازدید با تشکر از زحمات مجموعه مدیریت منطقه ۳ شهرداری همدان، به پروژه های اولویت دار این منطقه در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در این منطقه در حوزه برنامه ریزی توسعه شهری طرح تملک اراضی و املاک مورد نیاز از جمله املاک واقع در مسیر بلوارهای بسیج، قدر، طرح پارکینگ، دیون املاکی و تملک جهت بازگشایی معبر کوچه احدی جزو بودجه پیشنهادی سال آتی قرار گرفته است.

طبی مسرور با بیان اینکه در بخش طرح مطالعات مسائل شهری، انجام آزمایش برای کنترل پروژه های عمرانی در اولویت نخست قرار گرفته است، افزود: از دیگر طرح های پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری منطقه ۳ می توان به مرمت و پوشش انهار، حفر چاه و معابر داخل شهری، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت، پیاده روسازی و طرح تکمیل پل و زیرگذر و طرح بهبود ترافیک اشاره کرد.

طبی مسرور با اشاره به اهمیت حمل و نقل و ترافیک و بهبود عبور و مرور شهری یادآور شد: در این راستا طرح احداث پارک و ایجاد فضای سبز در برنامه های مورد نظر لحاظ شده است.

وی ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری را نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده منطقه سه شهر همدان در سال ۹۶ برشمرد.