آزادی ۲۲ نفر از زندانیان نهاوند به مناسبت عید نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، حسن محمدیاری با اشاره به آزادی برخی از زندانیان استان همدان به مناسبت عید نوروز، اظهار داشت: ۲۲ نفر از زندانیان نهاوند به مناسبت سال نو آزاد شدند.

وی عنوان کرد: با توجه به بخشنامه نوروزی و در راستای اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و نحوه رسیدگی به جرائم قضایی زندانیان این شهرستان، دادستان نهاوند در اداره زندان این شهرستان حضور یافت.

مدیرکل زندان‌های استان همدان با بیان اینکه بعد از تشکیل جلسه ویژه شورای طبقه بندی نوروزی و بررسی پرونده‌های اکثر محکومان در نهایت با آزادی ۲۲ نفر موافقت شد، اضافه کرد: علاوه بر آزادی زندانیان با مرخصی ۷۰ نفر از زندانیان واجد شرایط نیز موافقت شد.