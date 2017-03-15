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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد ملایر

برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد ملایر

ملایر - کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ملایر از برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد این شهرستان خبر داد.

علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این گفتمانها با هماهنگی انجام شده توسط واحد امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی با هیئت امنای مساجد و هیئات مذهبی شهرستان ملایر انجام شده است.

عبدالملکی عنوان کرد: مدیریت حوزه علمیه برادران و خواهران همکاری بسیار خوبی در برگزاری گفتمان‌ها داشتند و با اعزام مبلغ و مبلغات به مساجد نقش اساسی در برگزاری گفتمان‌ها ایفا کردند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از برگزاری ۳۰ گفتمان دینی دانشجویی و حوزوی در شهرستان ملایر خبر داد.

علی عبدالملکی گفت: با هماهنگی انجام شده با مدیران و روسای حوزه های علمیه خواهران و برادران و مراکز آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، علمی و کاربردی، پیام نور و دانشگاه سراسری بیش از ۳۰ گفتمان دینی در این بخش برگزار شد.

عبدالملکی موضوعات گفتمان های برگزار شده را فضای مجازی و ماهواره، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، قیام امام حسین(ع) و خانواده و آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

کد مطلب 3933348

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