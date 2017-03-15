برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد ملایر

علی عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۲۰۰ گفتمان دینی در مساجد شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این گفتمانها با هماهنگی انجام شده توسط واحد امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی با هیئت امنای مساجد و هیئات مذهبی شهرستان ملایر انجام شده است.

عبدالملکی عنوان کرد: مدیریت حوزه علمیه برادران و خواهران همکاری بسیار خوبی در برگزاری گفتمان‌ها داشتند و با اعزام مبلغ و مبلغات به مساجد نقش اساسی در برگزاری گفتمان‌ها ایفا کردند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از برگزاری ۳۰ گفتمان دینی دانشجویی و حوزوی در شهرستان ملایر خبر داد.

علی عبدالملکی گفت: با هماهنگی انجام شده با مدیران و روسای حوزه های علمیه خواهران و برادران و مراکز آموزش عالی اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، علمی و کاربردی، پیام نور و دانشگاه سراسری بیش از ۳۰ گفتمان دینی در این بخش برگزار شد.

عبدالملکی موضوعات گفتمان های برگزار شده را فضای مجازی و ماهواره، سبک زندگی ایرانی و اسلامی، قیام امام حسین(ع) و خانواده و آسیب های اجتماعی عنوان کرد.