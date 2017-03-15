به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی ظهر چهارشنبه در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه شهرستان اسداباد گفت: امروز بهترین راه مقابله با دشمن تبلیغ دین اسلام است و این امر زمانی محقق می‌شود که طلبه دغدغه دین را در وجود خودش تقویت کرده باشد.

وی با بیان اینکه غرب برای مقابله با گسترش دین اسلام اقدامات مختلفی را برنامه‌ریزی و طراحی کرده است، بیان داشت: امروز گسترش فضای سایبری و شبکه‌های اینترنتی از برنامه‌ها و ابزارهایی است که غرب برای آلوده‌ ساختن کاربران در نظر گرفته و دنبال می‌کند.

حجت الاسلام گروسی در تبیین اینکه اسلام هراسی از دیگر اهداف دشمنان است، عنوان کرد: امروز غرب با تولید فیلم‌های خشن و زشت به ظاهر اسلامی درپی تخریب چهره حقیقی اسلام برای مخاطبان است.

وی عنوان کرد: امروز طلاب باید توجه داشته باشند که چه وظیفه و مسئولیتی در جنگ ارزش‌های دینی با نمادهای شیطانی دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد همچنین عنوان کرد: مسجد مقدس‌ترین و معتبرترین مکان برای کارهای فرهنگی است.

حجت‌الاسلام حسین گروسی افزود: مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی و بسیاری از فعالیتهای مردمی در دوران انقلاب و دفاع مقدس خاستگاه انقلاب اسلامی بود.

وی با تأکید براینکه امروزه در مباحث فرهنگی به صورت دستوری نمی توان کار فرهنگی انجام داد، اظهار داشت:با کاری که مردمی باشد و مردم خود جوش وارد شوند اهداف فرهنگی محقق می‌شود، اما اگر چنانچه فعالیتهای فرهنگی دستوری و یا بخشنامه ای باشد عملا هیچ کاری انجام نخواهد شد.

حجت الاسلام گروسی افزود: مسجد تنها مکانی برای گریه کردن نیست، بلکه به فرموده امام راحل، مسجد یک سنگر فرهنگی است که باید همه جوانب زندگی ائمه اطهار(ع) را پوشش بدهد.