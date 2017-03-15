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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه درکردستان:

مُدگرایی و تبعیت از فرهنگ غربی تهدیدی برای جوامع اسلامی است

مُدگرایی و تبعیت از فرهنگ غربی تهدیدی برای جوامع اسلامی است

سنندج- معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه درکردستان عنوان کرد: جریان مدگرایی و تبعیت از فرهنگ غربی همیشه تهدید برای جوامع اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی فرزی امروزچهارشنبه در مراسم جشن میلاد کوثر که که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزارشدضمن تبریک هفته زن و روز مادر گفت: دلیل عقلانی حجاب و پوشش برای مردان و زنان این است که انسان به گونه ای خلق شده که نسبت به رها بودن و نداشتن پوشش مناسب احساس نامناسبی خواهد داشت.

وی عنوان کرد: ستاره های هالیودی بعد از مدتی برهنگی دچار ناآرامی روحی و روانی می شوند و تعداد زیادی از آنها هم حتی به مواد مخدر روی می آورند و دچار تعارضات رفتاری می شوند.

وی با اشاره به اینکه درتمامی ادیان الهی بر پوشش و حجاب انسان ها تاکید شده است،  اظهارداشت: احساس نیاز به حجاب امری فطری است وحتی حضرت آدم و هوا نخستین نیازی که داشتند نیاز به پوشش بوده است.

معاون فرهنگی ولی فقیه در استان کردستان اضافه کرد: ما در فضایی زندگی می‌کنیم و درموقعیتی قرار داریم که نه تنها نیاز فطری در درون ما وجود دارد بلکه جامعه و حاکمیت نیز حجاب و عفاف را از ما می‌طلبد.

حجت الاسلام فرزی با بیان اینکه جریان مدگرایی و تبعیت از فرهنگ غربی همیشه تهدید برای جوامع اسلامی بوده وهست.، بیان کرد: موضوع حجاب تنها مختص به اسلام نیست و هر دین وآیینی که بر پایه فطرت باشد، بر حجاب تاکید کرده است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اسپانسر هالیود برای تولید فیلم های ضد دینی و بشری اسرائیل است، عنوان کرد: این درحالی است که در کشور اسرائیل مشاهده و دانلود و خرید فیلم های مستهجن شدیدا پیگیری و با خریداران برخورد می شود.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه کردستان اظهارداشت: ما باید در جامعه اسلامی همواره به حجاب و عفاف توجه کرده و از آن استقبال کنیم چرا که حجاب و عفاف فرصت و امتیازی است که بانوی بزرگ دو عالم حضرت فاطمه(س) با رعایت آن توانست در دوران خود بدرخشد.

حجت الاسلام فرزی اضافه کرد: باید زنان ما هوشیار باشند که با تهدید عظیمی از سوی دشمنان مواجه هستند و نباید اجازه دهند که تهدیدات و خطرات دشمنان بر آنها غلبه کند.

کد مطلب 3933352

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