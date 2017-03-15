کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح چهارشنبه کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفته، اظهار کرد: بیشترین بار آلودگی از ایستگاه ساختمان با عدد شاخص ۱۳۷ پی.اس.آی گزارش شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر نیز، در حال حاضر وضعیت کیفیت هوای این شهر با شاخص ۹۸ پی.اس.آی در شرایط سالم قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد با ۱۲۷، صدف با ۱۲۰، خیام شمالی با ۱۱۲، شهید مفتح با ۱۰۸، لشکر با ۱۰۴، امامیه و سرافرازان هر یک با ۱۰۲ و شهید کریمی با ۱۰۳ پی.اس.آی در شرایط ناسالم و هشدار برای گروه های حساس قرار دارد.

وی تصریح کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

صالحی با تاکید به اینکه بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و سایر گروه‌های آسیب پذیر تنها در شرایط لزوم از منزل خارج شوند و در مناطق پر رفت و آمد تردد نکنند، عنوان کرد: عموم مردم از فعالیت های ورزشی در مناطق باز خودداری کنند و شهروندان با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی در روزهای پایانی سال نقش خود را در کاهش بار آلودگی و جلوگیری از آلودگی هوا ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد ۲۰ ایستگاه آلودگی سنجش هوا در مشهد وجود دارد، ابراز کرد: این وضعیت ناشی از تداوم ماندگاری آلاینده ها در هوای مشهد است و در صورت افزایش رفت و آمد و تخلیه بار آلودگی در هوا، شاهد افزایش حجم آلاینده‌ها در این شهر خواهیم بود.