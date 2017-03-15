برگزاری ۱۷۰۰ نفرساعت گفتمان دینی در مدارس تویسرکان

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح گفتمان‌های دینی در سطح مدارس، مساجد، بقاع متبرکه و مراکز دانشگاهی از طرح‌های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی گفت: این طرح با همکاری و برنامه‌ریزی با آموزش و پرورش، تشکلهای دینی مردم نهاد و مؤسسات آموزش عالی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه گفتمان دینی موثرترین طرح فرهنگی در راستای ارتقاء باورهای دینی جوانان و نوجوانان است، افزود: از ابتدای بهمن ماه تاکنون بیش از ۱۷۰۰ نفر ساعت گفتمان دینی با موضوعات اجتماعی و اعتقادی در سطح مدارس، شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان برگزار شده است.

حجت الاسلام کاروند عنوان کرد: طی نظرسنجی انجام شده این گفتمان‌ها رضایت بخش و مفید بوده است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان ادامه داد: بزرگترین مزیت برگزاری گفتمان دینی ارتباط دو طرفه مخاطب با استاد است که منجر به تبادل نظر افکار و عقاید می‌شود.

وی عنوان کرد: این تبادل نظر تفکرات مخاطب را برای استاد بازگو می‌کند و موجب می‌شود استاد گفتمان نسبت به تفکر اعتقادی مخاطب به شناخت برسد.