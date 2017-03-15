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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

شهردار مشهد در مانور خدمت ۹۶

خدمت رسانی به زائران رضوی نعمتی برای مدیران مشهدی است

خدمت رسانی به زائران رضوی نعمتی برای مدیران مشهدی است

مشهد- شهردار مشهد گفت: خدمت رسانی به زائران رضوی نعمتی برای مدیران مشهدی است وباید شکرگذار آن باشیم.

به گزارش خبرنگارمهر، سید صولت مرتضوی ظهر امروز درمراسم مانور خدمت ۹۶ که در محل بوستان زائر پذیر غدیر مشهد برگزار شد اظهارکرد: بزرگترین توفیقی که خداوند به مسئولان مشهدی عنایت فرموده،خدمت به زائران بارگاه منور رضوی است و همه ما باید قدردان وشکرگذار این نعمت الهی باشیم.

وی افزود: طی سال های گذشته اقدامات خوبی در حوزه ارائه خدمات به زائران نورزی انجام شده که امیدواریم با هماهنگی های انجام شده بین دستگاههای مختلف، این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سنت پسندیده صله ارحام بیان کرد: برخی سنت ها مانند دید وبازدید های عید باعث معرف افزایی می شود اما سنت های غلطی مانند چهارشنبه سوری نیز داریم که موجب افزایش هزینه ها وایجاد خسارت می شود.

شهردار مشهد تاکید کرد:باید بستر فرهنگی مناسب برای استفاده از سنت های قدیمی از جمله چهارشنبه سوری ایجاد شود.

کد مطلب 3933358

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