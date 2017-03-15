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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

لژیونرهای اروپایی نیستند؛

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اعلام شد/ سروش رفیعی دعوت نشد!

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال اعلام شد/ سروش رفیعی دعوت نشد!

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی ۱۹ بازیکن را برای دیدار با چین و قطر در مرحله مقدماتی جام جهانی اعلام کرد. در بین دعوت شدگان اسامی بازیکنان پرسپولیس هم دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران روزهای سوم و هشتم  فروردین ماه سال آینده در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی به مصاف قطر و چین خواهد رفت.  برهمین اساس اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی کارلوس کی روش به شرح زیر اعلام شد:

محمدرضا اخباری، علیرضا بیرانوند، محمد رشید مظاهری، رامین رضاییان، وریا غفوری، پژمان منتظری، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد انصاری، مسعود ابراهیم زاده، احسان حاج صفی، امید ابراهیمی، عزت اله پورقاز، مهدی ترابی، مرتضی تبریزی، ساسان انصاری، احسان پهلوان، مهدی طارمی و وحید امیری.

درحالی که کارلوس کی روش از موضع قبلی خود کوتاه آمد و بازیکنان پرسپولیس را به اردو دعوت کرد، اما در بین این بازیکنان نامی از سروش رفیعی بازیکن تاثیرگذار و خلاق پرسپولیس دیده نمی شود.

بازیکنان دعوت شده باید روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه ساعت ۱۸ در هتل آزادی خود را به کادر فنی معرفی کنند.

براساس اعلام فدراسیون فوتبال، لیست نهایی جهت دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با قطر و چین بعد از برگزاری این اردو در تاریخ ۲۹ اسفند اعلام می شود که در این لیست لژیونرهای شاغل در تیم های اروپایی نیز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3933359
رضا خسروي

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    نظرات

    • امید IR ۱۶:۴۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      رضا رو خیلی دوس دارم امیدوارم بازی با چین از اول بازی کنه و گل بزنه

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