به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس و اعضای کانون مداحان و مبلغان حوزه علمیه شهرستان اسداباد با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری درباره مداحان گفت: ایشان مداحان را سربازان خط مقدم عقیدتی و جنگ نرم دانستند که این نشان دهنده اهمیت رسالت مداحان در جامعه اسلامی است.

وی در ادامه رسالت عظیم مداحان را تقویت ایمان و حفظ ارزش‌ های اصیل دینی و اخلاقی ذکر کرد و با اشاره به بزرگی و حساس بودن کار مداحان افزود: مداحان با احساس و قلب سر و کار دارند و از این جهت رسالت آنان سنگین است.

حجت الاسلام گروسی عنوان کرد: تقوای الهی، ارتقای دانش مدح و رفتار مناسب بهترین هدیه ای است که مداحان از خدمت به اهل بیت(ع) نصیبشان می‌شود کمااینکه در شهرستان اسدآباد نیز مداحان، مجموعه ای فاخر از دوستداران اهل بیت(ع) هستند که برای هدفی والا تلاش می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد همچنین گفت: تبلیغ چهره به چهره از عوامل مؤثر در پذیرش جوانان علاقه مند به حوزه است.

حجت‌الاسلام حسین گروسی با اشاره به فعالیت تبلیغی طلاب و روحانیان در مناطق تبلیغی، اظهار داشت: مبلغان در زمینه های گوناگون نقش بسزایی در بصیرت بخشی دارند.

وی عنوان کرد: تبلیغ چهره به چهره امری مهم و اثرگذار در راستای آگاه سازی مردم به‌ویژه نسل جوان از زمان و نحوه پذیرش است.

حجت الاسلام گروسی افزود: با بیان اثرات و برکات تحصیل در حوزه های علمیه باید نسل جوان مؤمن و انقلابی را به سمت حوزه ها هدایت کرد.

وی بر ضرورت همکاری ارگانها و نهادهای تبلیغی با حوزه تأکید کرد و گفت: با همکاری نهادهای تبلیغی و اجرایی می توان در زمینه کیفی سازی پذیرش اقدامات مؤثری انجام داد.