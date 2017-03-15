کتاب «همراه سفر» و «طرح های گرافیکی نمازی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود دریس، معاون امور استان‌های ستاد اقامه نماز کشور در خصوص انتشار آثار ویژه نوروز ستاد اقامه نماز گفت : سیر و سفر از ضروریات زندگی بشر است . دین مبین اسلام نیز این ضرورت را مورد توجه قرار داده و بر آن تاکید فراوانی نموده است ؛ چنان که رسول مکرم اسلام (ص) می فرمایند: مسافرت کنید تا سالم شوید ، مسافرت کنید تا سود ببرید .

وی افزود: با توجه به اهمیت مسافرت در اسلام ، خلاصه ای از احکام مورد نیاز مسافران و آداب سفر که برگرفته از فرمایشات گهربار ائمه اطهار(ع) می باشد را در یک مجموعه تهیه و در اختیار هموطنان عزیز قرار داده ایم.

دریس همچنان در خصوص طراحی و تولید تعدادی از طرح های گرافیکی جذاب و زیبا خبر داد و این گونه توضیح داد: با توجه به اهمیت یاد خدا در زندگی و حجم بالای سفر هموطنان مومن و متعبد در ایران اسلامی با هدف یادآوری میثاق بندگی در این ایام مبارک و همچنین تبلیغ و ترویج فرهنگ نورانی نماز تعدادی از طرح های گرافیکی را در اختیار وزارت خانه ها و دستگاه های متولی قرار داده ایم که در ایام تعطیلات نوروزی مورد استفاده عموم قرار گیرد .

معاون امور استان‌های ستاد اقامه نماز کشور در پایان برای آحاد ملت شریف ایران در این روزهای پایانی صحت ، سلامتی ، عاقبت بخیری و سربلندی خانواده های فرهیخته و ولایتمدار ایران اسلامی را از خداوند مسئلت نموده و از پدر و مادران گرامی و محترم درخواست نمود که اقامه نماز در ایام تعطیلات نوروزی را مورد تاکید قرار دهند و سفر خود را با یاد خدا معنویت بخشیده و مبارک گردانند .