آغاز جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسینی در نشست خبری جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو با بیان اینکه امسال سعی کردیم تا در شروع کار تنوع را در خدمات دهی داشته باشیم گفت: به همین دلیل پس از ایام فاطمیه، با حضور در مراکز تجاری به کنار مردم آمدیم.

وی یکی از ویژگی های خدمات امدادی ایران خودرو را امسال استقرار پایگاه های امدادی در چهار محور عنوان کرد و گفت: در دو حوزه تعمیرگاه های مجاز و اکیپ های امدادی با ۴۱۱ نمایندگی و ۲۱۰۰ امدادرسان در نوروز به مردم خدمات رسانی می کنیم.

مدیرعامل ایساکو با اشاره به اینکه برای پشتیبانی از قطعات، ۲۳۳ فروشگاه مجهز شده است افزود: ۲۷۴۰ مرکز، خدمات رسانی را به عهده دارند.

حسینی با اشاره به اینکه برای سال ۹۶، ۳۸ موتورسوار امدادگر در مسیرهای سخت، خدمات رسانی می کنند اظهار داشت: ۱۱۵۰ امدادگر بالینی هم آماده کار هستند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح امداد نوروزی، ۴۱۱ نمایندگی فعال مشارکت دارند که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است اظهار داشت: طرح نوروزی امداد خودرو از ۲۵ اسفند آغاز شده و تا پایان فروردین در سراسر کشور اجرا می شود.

مدیرعامل ایساکو به آماده سازی ۸۸۸ ناوگان قابل حمل برای خودروهایی که قادر به حرکت نیستند اشاره کرد و گفت: ۷ کانکس برای پشتیبانی از این خودروها آماده شده و ۴۱۱ پایگاه امدادرسانی هم خدمات رسانی را بر عهده دارند.

حسینی با اشاره به اینکه شاخص حضور ۱۰ درصد افزایش دارد تصریح کرد: امسال مسیرهایی که بیشترین خدمات را لازم داشتند مورد تاکید قرار داده و همچنین از سه ماه گذشته، قطعات مورد نیاز نمایندگی ها طراحی و تامین شده است.

وی افزود: در سال گذشته موفق شدیم ۱۵۰ هزار پذیرش را در جشنواره خدمات نوروزی داشته باشیم که از این تعداد فقط ۲۳۳ شکایت ثبت شد.

مدیرعامل ایساکو با بیان اینکه حمل خودورهایی که به مراکز تعمیرگاهی مراجعه می کنند رایگان انجام می شود اظهار داشت: در چهار محور اصلی فیروزکوه، محور هراز، اتوبان قم و محور چالوس پایگاه امدادی مستقر شده تا به مردم امدادرسانی کنند.