۲۹۳ روستای استان سمنان از شورای اسلامی برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه باید در انتخابات به گونه ای حرکت کرد که زمینه مشارکت حداکثری عموم مردم فراهم شود، ابراز داشت: در شورای شهر و روستاهای استان یک هزار و ۱۹نفر عضو اصلی و ۶۹۹نفر عضو علی البدل هستند که در این بین شوراها در سه شهر سمنان، دامغان و شاهرود هفت عضو اصلی خواهند داشت.

وی یادآور شد: اعضای شورای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، هفت نفره و سایر شهرستان ها دارای پنج عضو اصلی خواهند بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: نامزدهای انتخابات برای کاندیدا شدن شورا در روستاهای زیر ۲۰۰ خانوار سواد خواندن و نوشتن، روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت فوق دیپلم یا معادل، شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت لیسانس یا معادل آن را باید داشته باشند و بر اساس قانون کاندیداهای شورا یک هفته قبل از انتخابات و نامزدهای ریاست جمهوری سه هفته قبل از برگزاری انتخابات می توانند تبلیغ کنند.

قنبری بابیان آغاز ثبت نام کاندیداهای شوراهای شهر و روستاها همزمان با سراسرکشور و اعلام اینکه فرمانداران و بخشداران به مدت پنج روز فرصت دارند هیئت های اجرایی انتخابات را اعلام کنند، ابراز داشت: داوطلبان شرکت در انتخابات شوراها باید گواهی عدم سو پیشینه را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: ثبت نام کاندیدای شوراها از ۳۰ اسفندماه سال جاری آغاز و لغایت ششم فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت که نتایج تایید صلاحیت نهایی شوراها در روز ۱۷ اردیبهشت اعلام می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان سمنان بابیان اینکه ۱۰ هزار نفر از عوامل اجرایی انتخابات در سطح استان فعالیت می کنند، تصریح کرد: ۶۹۹ شعبه اخذ رای در انتخابات سال ۹۰ فعال بودند که در انتخابات پیش رو ۷۸۷ شعبه در نظر گرفته شده است و ۱۴۰ شعبه سیار و باقی ثابت منظور شده است.

وی با بیان اینکه یازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت ۷۸.۲ درصدی در استان سمنان برگزار شد، افزود: ۲۲ فروردین ماه انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود که باید فرمانداران و بخشداران برای این انتخابات سه روز بعد از شروع یعنی تا ۳سه روز بعد از ۲۲ فروردین فرصت دارند هیئت های اجرایی انتخابات را تشکیل دهند.