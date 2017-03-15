به گزارش خبرنگار مهر، پایانه مسافربری نسیم شمال واقع در بلوار میرزا کوچک خان روز چهارشنبه با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال به مناسبت روز شهردار و با حضور مسئولان استانی و شهری به بهره‌برداری رسید.

علی محمدحسینی در این مراسم اظهار کرد: با افتتاح این پایانه ماشین‌های برون شهری لاهیجان، رشت، گیلان و لوشان و همچنین سواری کرایه‌های مجاز برون شهری کوهین، محمودآباد، نظام‌آباد، ناصرآباد، حسین‌آباد، آق‌بابا و بشر در این پایانه مستقر شدند.

محمدحسینی با اشاره به اینکه در سال گذشته عملیات عمرانی احداث پایانه نسیم شمال در برنامه کاری قرار گرفت که قسمتی از آن اجرایی شد، گفت: مهم‌ترین پروژه عمرانی این سازمان در سال جاری پایان پروژه نیمه تمام پایانه نسیم شمال شهر قزوین بود که اکنون به پایان رسیده است.

وی اظهار کرد: با احداث این پایانه، تمام سفرهای شمال کشور به این پایانه انتقال یافته و بار ترافیکی درون شهری کاهش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری قزوین بیان کرد: پایانه نسیم شمال قزوین در بلوار میرزا کوچک خان، تقاطع نسیم شمال احداث شده است.

وی افزود: احداث این پایانه با توجه به کاهش بار ترافیکی میدان ۲۲ بهمن و همچنین مقاصد شمال و شمال غرب کشور در برنامه کاری قرار گرفته است.