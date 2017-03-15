به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری در پایان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت: مجمع خوبی برگزار شد و همه همراه بودند تا بتوانند اعضا به نحو احسن کارشان را دنبال کنند.

وی در ادامه در مورد مشکلی که برای ساختمان های دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وجود آمده، گفت: این موضوع به گذشته بازمی گردد و قبلا حل و فصل شده اما در حال حاضر ما نمی دانیم سند ساختمان کجاست و اصلا معلوم نیست چه شده است. باید ببینیم چه کاری می توانیم انجام دهیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص تراز مالی منفی خاطرنشان کرد: آقای داورزنی به عنوان نماینده وزیر قول داد که این تراز مثبت شود و بودجه اجرایی در این زمینه صورت بگیرد.

وی در پایان در خصوص بحث مالیاتی خاطرنشان کرد: در مورد این موضوع باید تکلیف اساسی روشن شود و شرایط جدیدی به وجود بیاید.