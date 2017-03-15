به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «عمون»، دولت اردن با در خواست آمریکایی ها مبنی بر تحویل «احلام التمیمی» زن شهادت طلب فلسطینی به واشنگتن مخالفت کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا طی چند نوبت از اردن درخواست کرده تا التمیمی را به واشنگتن تحویل دهند، با این حال دولت اردن در این زمینه دست رد بر سینه آمریکایی ها زده است.

گفتنی است، آمریکا احلام التمیمی را متهم به دست داشتن در انفجار رستوران «اسبارو» واقع در قدس اشغالی در سال ۲۰۰۱ کرده است.

در این عملیات حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰نفر دیگر زخمی شدند. بعضی از قربانیان این عملیات، دارای تابعیت آمریکایی بودند.

نظامیان صهیونیست، التمیمی را در سال ۲۰۰۱ بازداشت کردند. التمیمی در سال ۲۰۱۱ در جریان مبادله اسرا آزاد و به اردن تبعید شد.