  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

دولت اردن با تحویل زن شهادت‌طلب فلسطینی به آمریکا مخالفت کرد

دولت اردن با تحویل زن شهادت‌طلب فلسطینی به آمریکا مخالفت کرد

دولت اردن درخواست ایالات متحده آمریکا از این کشور مبنی بر تحویل «احلام التمیمی» زن شهادت‌طلب فلسطینی به واشنگتن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «عمون»، دولت اردن با در خواست آمریکایی ها مبنی بر تحویل «احلام التمیمی» زن شهادت طلب فلسطینی به واشنگتن مخالفت کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا طی چند نوبت از اردن درخواست کرده تا التمیمی را به واشنگتن تحویل دهند، با این حال دولت اردن در این زمینه دست رد بر سینه آمریکایی ها زده است.

گفتنی است، آمریکا احلام التمیمی را متهم به دست داشتن در انفجار رستوران «اسبارو» واقع در قدس اشغالی در سال ۲۰۰۱  کرده است.

در این عملیات حدود ۲۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰نفر دیگر زخمی شدند. بعضی از قربانیان این عملیات، دارای تابعیت آمریکایی بودند.

نظامیان صهیونیست، التمیمی را در سال ۲۰۰۱ بازداشت کردند. التمیمی در سال ۲۰۱۱ در جریان مبادله اسرا آزاد و به اردن تبعید شد.

کد مطلب 3933378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها